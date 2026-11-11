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11 de noviembre de 2026
Emotivo.

Así fue la emotiva presentación de Nahuel Pennisi ante el papa León XIV

Nahuel Pennisi hizo una sentida interpretación de "Yo vengo a ofrecer mi corazón" ante el papa León XIV ante una multitud en el Monumento a los Españoles.

Nahuel Pennsi ante el papa León XIV.&nbsp;

Nahuel Pennsi ante el papa León XIV. 

Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, un clásico de Fito Páez, que luego grabó Mercedes Sosa, generando la emoción entre todos los presentes.

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La emoción de Nahuel Pennisi

Antes de su participación en el encuentro con el papa León XIV, Nahuel Pennsi había adelantado sus sensaciones de cantar en una jornada tan especial.

“Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida. Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente”, había declarado Nahuel Pennisi antes de este momento increíble.

Nahuel Pennisi cantó un clásico.

Nahuel Pennisi cantó un clásico.

En ese sentido, el cantante valoró el presente de su carrera y el impacto de este hito internacional. "Este, sin dudas, es un año bisagra en mi vida: acabo de lanzar un disco en donde abrazo el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, con todo lo que ella representó para todos los argentinos. Me siento profundamente honrado", concluyó.

Nahuel Pennisi fue uno de los elegidos para cantar frente al Sumo Pontífice, al igual que Jairo, Abel Pintos, Valentino Merlo y Soledad Pastorutti.

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