Tiene 8 años y lo atropelló un auto en Lomas de Zamora: necesitan testigos

Un chico de 8 años fue atropellado por un auto en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora. Su familia pide testigos del accidente y dejó números de contacto.
La familia del menor busca contactar a vecinos que hayan presenciado cómo ocurrió el siniestro vial en Lomas.
Un chico de 8 años fue atropellado por un auto en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora. Su familia pide testigos del accidente y dejó números de contacto.
El siniestro vial ocurrió el miércoles 4 de noviembre, aproximadamente a las 13, en la esquina de las calles Los Robles y Los Palos Borrachos, a sólo una cuadra de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-.
Según se pudo reconstruir, el chico fue embestido por un auto Nissan color blanco, con patente AB983IV. El impacto dejó al nene con importantes heridas. Los vecinos se acercaron a asistirlo y pidieron ayuda de inmediato.
En el lugar intervino una ambulancia del Ministerio de Salud bonaerense, junto un patrullero de Seguridad Lomas. Rápidamente asistieron al menor para trasladarlo a un hospital. Según contó su familia, se está recuperando y evoluciona favorablemente.
A casi una semana del hecho, los familiares del chico dieron a conocer el caso en redes sociales, sobre todo en grupo de vecinos de Lomas de Zamora. El pedido es claro: necesitan testigos que hayan presenciado cómo ocurrió el accidente.
Según pudo averiguar La Unión, ya está identificada la persona titular del auto que embistió al menor gracias a la patente. Ahora necesitan ubicar testigos para poder avanzar con la investigación.
Si viste lo que pasó o tenés información para aportar a la familia de la víctima, podés comunicarse con ellos a los siguientes teléfonos: