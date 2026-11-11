miércoles 11 de noviembre de 2026
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11 de noviembre de 2026
Accidente.

Tiene 8 años y lo atropelló un auto en Lomas de Zamora: necesitan testigos

La familia del menor busca contactar a vecinos que hayan presenciado cómo ocurrió el siniestro vial en Lomas.

Operativo tras el accidente.

Operativo tras el accidente.

El siniestro vial ocurrió el miércoles 4 de noviembre, aproximadamente a las 13, en la esquina de las calles Los Robles y Los Palos Borrachos, a sólo una cuadra de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-.

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Según se pudo reconstruir, el chico fue embestido por un auto Nissan color blanco, con patente AB983IV. El impacto dejó al nene con importantes heridas. Los vecinos se acercaron a asistirlo y pidieron ayuda de inmediato.

La esquina donde ocurri&oacute; el accidente, en el barrio Parque Bar&oacute;n de Lomas.

La esquina donde ocurrió el accidente, en el barrio Parque Barón de Lomas.

En el lugar intervino una ambulancia del Ministerio de Salud bonaerense, junto un patrullero de Seguridad Lomas. Rápidamente asistieron al menor para trasladarlo a un hospital. Según contó su familia, se está recuperando y evoluciona favorablemente.

A casi una semana del hecho, los familiares del chico dieron a conocer el caso en redes sociales, sobre todo en grupo de vecinos de Lomas de Zamora. El pedido es claro: necesitan testigos que hayan presenciado cómo ocurrió el accidente.

Según pudo averiguar La Unión, ya está identificada la persona titular del auto que embistió al menor gracias a la patente. Ahora necesitan ubicar testigos para poder avanzar con la investigación.

Buscan testigos del accidente en Lomas

Si viste lo que pasó o tenés información para aportar a la familia de la víctima, podés comunicarse con ellos a los siguientes teléfonos:

  1. 1168340575 (mamá)
  2. 1155952258 (papá)
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