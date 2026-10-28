Su hijo murió atropellado en Lomas de Zamora y reclama penas más severas por siniestros viales

La madre de Emiliano Villavicencio , el joven que murió tras ser atropellado por un colectivo en Lomas de Zamora en 2022 , insistió en la modificación del Código Penal para que haya penas más severas por los siniestros viales.

Stella Maris Miño pidió que los diputados nacionales traten el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Senado. Concretamente, solicitó “la modificación del artículo 84 bis del Código Penal”, ya que “la escala penal no hace justicia a los siniestros viales” y “las penas no reflejan la gravedad de los hechos ni la dimensión del daño causado”.

“El 18 de septiembre del 2025 fue aprobado por unanimidad en el Senado medía sanción. Si no es tratado ahora el proyecto, el año próximo cae ”, explicó Stella en diálogo con La Unión .

La madre de Emiliano vivió de cerca esta situación. Nahuel Matías Villagra , el chofer del colectivo que lo atropelló, recibió una pena de cuatro años de cumplimiento efectivo, pero nueve meses después de la condena, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

“Imaginate por un segundo si cambiar la punibilidad no cambiaría todo”, señaló Stella sobre el beneficio que tuvo el responsable de la muerte de Emiliano. “Mientras hieren y matan niños, la modificación del código penal duerme en la comisión”, señaló.

Tanto Stella como muchos otros familiares de víctimas de siniestro viales reclaman que el proyecto sea tratado lo antes posible y que se endurezcan las penas para los responsables. “Cada día que cajonean la reforma del Código Penal, garantizan la impunidad de un conducto temerario. No son accidentes. Son asesinatos viales. Exigimos el fin de las condenas en suspenso para los casos graves”, remarcaron.

El caso de Emiliano Villavicencio

El fatal episodio ocurrió a las 20:38 del jueves 15 de septiembre de 2022. Emiliano, de 24 años, manejaba su moto Yamaha FZ por Colombres y estaba por doblar hacia la derecha por Monseñor Piaggio. Al llegar a esa esquina, un colectivo de la línea 338 cruzó a gran velocidad y lo atropelló. El joven murió poco después en el Hospital Gandulfo.

Una cámara de seguridad mostró que el colectivo había cruzado Colombres con el semáforo en amarillo, a punto de ponerse en rojo. Por la velocidad a la que iba, no llegó a frenar y tampoco le dio chance a Emiliano de esquivarlo.

Nahuel Villagra, el chofer del colectivo, fue procesado y llevado a juicio. El caso se resolvió en primera instancia con un juicio abreviado, realizado a fines de 2023, pero la sentencia fue anulada debido a una pericia toxicológica que indicaba la alcoholemia positiva de Emiliano. En el nuevo juicio, que finalizó en noviembre de 2024, el Juzgado Correccional Nº7 de Lomas de Zamora condenó al colectivero a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más ocho años de inhabilitación para conducir.