Grave denuncia en Monte Grande: enterró vivo a un perro y lo rescataron los vecinos

Vecinos de Monte Grande denunciaron que un hombre enterró vivo a su perro en el patio de su casa. La gente del barrio logró rescatarlo, pero está muy grave. Piden justicia y aseguran que el acusado ya tenía una grave denuncia en su contra.

El terrible caso ocurrió en una casa ubicada en la esquina de las calles La Calandria y Bolívar , muy cerca del límite con la localidad de Canning. Vecinos de la zona observaron que un hombre cavó un pozo y enterró vivo a un perro en el terreno lindero a la vivienda.

Al tratarse de una casa precaria con alambrado, desde afuera podía verse todo lo que el dueño de casa le hacía al perro. Un vecino tomó coraje y decidió entrar a la propiedad para rescatar al animal.

En un video grabado por gente del barrio, se ve el momento en que desentierran al perro y lo sacan de un enorme pozo. Se notaba que el animal estaba muy mal de salud, con temblores y dificultades para respirar.

TERRIBLE Enterraron a un perro vivo y lo rescataron justo a tiempo: se salvó de milagro pero está grave. Ocurrió en Monte Grande. pic.twitter.com/NnUyFNlRuG

El perro fue trasladado de urgencia y puesto a disposición del refugio Colmillitos al Rescate para recibir atención veterinaria. La última información es que permanece internado en grave estado, con un pronóstico desalentador, según pudo averiguar La Unión. Además, tiene un estado avanzado de moquillo que complica su evolución.

Piden justicia en Monte Grande

El perro recibió atención veterinaria, pero está grave.

Ximena, una rescatista que intervino en este terrible caso de maltrato animal, explicó más detalles sobre cómo se enteraron de lo que pasó: “A nosotras nos llegó el alerta vía WhatsApp. Apenas vimos la situación, nos pusimos en contacto con vecinos. Nos comentaron que esta persona enterró vivo al perrito y le pegó unos cascotazos antes de enterrarlo. Un vecino de ahí se metió, lo desenterró y dieron aviso con la publicación”.

En su relato, contó un dato escalofriante: el hombre que enterró al perro tenía una gravísima denuncia en su contra que terminó en una fatalidad. “Nos enteramos que esta basura tiene una denuncia por abuso sexual con acceso carnal sobre una criatura de 10 años. Por esta situación, la nena se mató. Estamos en contacto con la mamá de la nena”, reveló Ximena, quien tiene pruebas de esa causa.

La rescatista remarcó que “es terrible la situación y es terrible que esta persona ande suelta”, por lo que pidió difusión para que se haga justicia. Además, contó que el acusado todavía “no volvió al domicilio”.