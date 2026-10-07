Le dijeron que tenían a su perra perdida en Banfield y quisieron estafarla con una foto creada con IA

Le quisieron hacer creer que tenían a su perra en Banfield.

Una mujer denunció que intentaron estafarla con una imagen creada con inteligencia artíficial , después de contactarla para hacerle creer que habían encontrado a su perra perdida en Banfield .

Según contó la víctima en su denuncia en redes sociales, una persona desconocida se comunicó con ella por WhatsApp y le envió una foto del animal, para luego pedirle dinero para cargar combustible y trasladarlo hasta su domicilio.

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El contacto comenzó cuando la dueña de la mascota perdida recibió un mensaje de un número desconocido: “Hola buenas noches. Me dieron este contacto”. Minutos después, el hombre le envió la fotografía de una perra blanca que supuestamente había sido encontrada, pero estaba creada con IA.

La víctima respondió que el animal de la imagen se parecía mucho a su mascota, aunque advirtió una diferencia: “Es muy parecida, solo que tenía el flequillo más largo, capaz se lo cortaron. ¿De dónde sos?”.

Las capturas de los chats sobre el intento de estafa.

El intento de estafa

La presunta estafa no llegó a concretarse. La mujer advirtió la maniobra y decidió hacer públicas las capturas de pantalla de la conversación para alertar a otras personas que estén buscando mascotas perdidas.

“Esta persona intentó estafarme pidiéndome dinero para la nafta para acercarme la perra a mi domicilio, ya que la tenían supuestamente en Banfield. Si no, tendría que esperar hasta el sábado para buscarla por supuesto viaje y bla-bla-bla”, relató.

La víctima sostuvo que este tipo de maniobras aprovecha la angustia y la desesperación de quienes perdieron una mascota y están dispuestos a creer rápidamente que finalmente apareció.

“Como juegan con los sentimientos de las personas, tengan cuidado”, advirtió. En las capturas difundidas se observa además que, después de que la mujer comenzó a hacer preguntas sobre el animal, varios mensajes enviados desde el número desconocido fueron eliminados.