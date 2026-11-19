La historia de la soberanía argentina será el eje del conversatorio que se realizará este sábado a las 18 en Cochabamba 131 , Banfield . Bajo el título "Soberanía Argentina - De la Vuelta de Obligado al Atlántico Sur", la propuesta busca poner en diálogo dos momentos centrales de la historia nacional: la Vuelta de Obligado y la Guerra de Malvinas.

La participación es gratuita y abierto a la comunidad pero requiere inscripción previa a través de el siguiente mail: [email protected]

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El conversatorio impulsado por la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora y contará con la participación del ingeniero Claudio Chafer , que fue veterano de guerra en el conflicto de las Malvinas, quien aportará su testimonio personal sobre el conflicto de 1982.

Como adelanto de la actividad, Raúl Alberto Calcagno , secretario académico de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora , explicó que la Vuelta de Obligado no debe ser entendida solamente como un enfrentamiento militar, sino como una disputa alrededor de dos concepciones diferentes de soberanía.

El eje central del conversatorio será establecer un puente entre aquella disputa del siglo XIX y el conflicto del Atlántico Sur.

El contexto histórico del conversatorio

"Obligado no fue solo un choque de fuerza. Fue un choque de dos conceptos de soberanía", sostuvo Calcagno. En ese sentido, explicó que mientras la Confederación Argentina defendía la capacidad de decidir sobre sus propios ríos y territorios, Gran Bretaña sostenía una concepción vinculada con la libertad de comercio y navegación.

El enfrentamiento de 1845, señaló, estuvo atravesado por el denominado modelo centro - periferia. Las potencias europeas necesitaban nuevos mercados para sus industrias y materias primas, mientras que la Confederación Argentina buscaba conservar el control de sus recursos y de la Aduana de Buenos Aires, además de avanzar en el desarrollo de un mercado interno.

"Si aceptaba la libre navegación perdería dos cosas: el control fiscal de la aduana, que era casi la totalidad de la renta del Estado, y la posibilidad de construir un mercado interno sobre la base del desarrollo industrial", explicó y resumió: "Lógicamente resistió la penetración naviera y eso produjo bloqueo y bombardeo. El dilema clásico de la periferia es: o te integrás subordinado al centro, o te defendés y te castigan".

En 1845 el centro global intentó cobrar peaje para navegar los ríos interiores de la Confederación. Mucho antes, en 1833, con la ocupación de las Islas Malvinas, se intentó cobrar peaje por navegar el mar territorial argentino.

"En dos siglos discurre el tránsito del mismo conflicto a través del tiempo", planteó Calcagno.

Una misma discusión a través del tiempo

El eje central del conversatorio será establecer un puente entre aquella disputa del siglo XIX y el conflicto del Atlántico Sur. Por eso, el título de la actividad propone un recorrido "De la Vuelta de Obligado al Atlántico Sur". Para los organizadores, ambos episodios forman parte de una discusión más amplia vinculada con la soberanía argentina y el control del territorio y los recursos.

"En dos siglos discurre el tránsito del mismo conflicto a través del tiempo", planteó Calcagno al referirse al vínculo entre Obligado y Malvinas.

Según esta mirada, mientras en 1845 Gran Bretaña cuestionaba el control argentino sobre la navegación de los ríos interiores, en 1982 la disputa se trasladó al Atlántico Sur con la cuestión de las Islas Malvinas y las aguas circundantes. "Es la misma controversia, luego de 137 años de diferencia, pero los mismos actores, la misma doctrina", expresó al sintetizar la concepción de la soberanía que buscarán abordar durante el encuentro.

Participará Claudio Chafer, veterano de la Guerra de Malvinas.

La voz de un veterano de Malvinas

Uno de los aspectos centrales de la jornada será la participación de Claudio Chafer, veterano de la Guerra de Malvinas. Para los organizadores, su presencia permitirá sumar al análisis histórico una dimensión testimonial: la voz de alguien que atravesó personalmente el conflicto y que puede expresar una mirada desde la experiencia.

"Su voz es la de quien vivió ese conflicto, no solo lo estudió. Y eso le da al conversatorio otra fuerza: unir la historia con el testimonio", subrayó.

La propuesta apunta a acercar estas discusiones a las nuevas generaciones y a pensar la soberanía como una cuestión que excede las efemérides escolares. "Es un conflicto que sigue vigente: quién decide sobre nuestros ríos, nuestro mar, nuestros recursos, nuestra aduana, nuestro mercado interno. Cuando un pibe de Lomas entiende eso, entiende que Obligado y Malvinas le hablan a su presente", enfatizó.

Con esa mirada, el encuentro buscará generar un espacio de reflexión sobre la historia argentina y, al mismo tiempo, acercar esos acontecimientos a la realidad cotidiana. Desde la organización invitaron a participar y propusieron llevarse una idea central del encuentro: "La soberanía no es una palabra de un acto escolar. Es quién decide adentro de nuestra casa".