La obra de teatro “Polución, dialogos con Pedro Lemebel” irrumpe en escena el viernes a las 22,30 en Cultura del Sur de Temperley . La función es a la gorra y la puesta está a cargo de la compañía La Fuga.

La compañía La Fuga construye un diálogo escénico con el artista chileno Pedro Lemebel. La propuesta experimental combina distintos dispositivos artísticos para acercar el universo del colectivo de esta figura.

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Gabriela Amaro, Julliette Flen Puch, Esteban Fuenzalida Diaz, Marco Gonzalez Avello y Camila Krumpoeck integran el elenco, con dirección de Sebastián Rodolfo Alvarez y Daniela Núñez.

Se trata de un montaje escénico inspirado en la vida, obra y performance de Pedro Lemebel , que construye un dialogo con su voz disidente desde una perspectiva sensorial y política.

La propuesta articula cuerpo, palabra, imagen y sonido en una experiencia escénica no lineal, donde el dolor se resignifica desde el goce, la memoria y la insurgencia.

Pedro Segundo Mardones Lemebel fue un escritor, cronista, novelista, artista plástico y activista LGBTI chileno, referente de la literatura homosexual y contestataria en Hispanoamérica fallecido en 2015.

Conocido por su estilo barroco, provocador y de denuncia social, abordó la marginalidad, la dictadura y la vida de disidencias sexuales. Cofundó junto a Francisco Casas el colectivo performático Las Yeguas del Apocalipsis, famoso por sus intervenciones irreverentes.

Entre sus obras destacan La esquina es mi corazón, Loco afán, De perlas y cicatrices, Adiós mariquita linda y la novela Tengo miedo torero, traducida a varios idiomas. Recibió distinciones como la Beca Guggenheim, el Premio Anna Seghers y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

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