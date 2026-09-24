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24 de septiembre de 2026
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Julieta Laso llega a Cultura del Sur de Temperley

La cantante Julieta Laso propone una noche de tango, música popular y nuevas voces en Cultura del Sur de Temperley. El Exagerado abre la noche.

Julieta Laso regresa a Temperley.&nbsp;

Julieta Laso regresa a Temperley. 

Cantora, compositora y artista comprometida con la cultura popular, Julieta Laso se caracteriza por una voz profunda y una interpretación intensa que recupera la tradición del tango y la cruza con nuevas sonoridades y una mirada contemporánea.

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La noche tendrá además una apertura especial a cargo de El Exagerado, quien será el encargado de abrir la velada y acompañar este encuentro musical en Cultura del Sur.

“Será una noche para encontrarnos alrededor de la música, la poesía y la cultura popular, en un espacio cultural del Conurbano que desde hace años apuesta por generar escenarios para artistas de distintas generaciones y recorridos”, dicen los organizadores.

Julieta Laso no para

Julieta Laso lanzó en 2010 su primer disco solista, “Tango Rante”, en el que interpretó clásicos del tango y la milonga junto a un trío de guitarras. Entre 2013 y 2018 fue cantante de la Orquesta Fernández Fierro.

Con su segundo disco solista, “Martingala” (editado en 2018), fue nominada a los Premios Gardel como Mejor Cantante Femenina de Tango. Su tercer álbum, “La Caldera” (2021) fue recibido con elogiosas críticas y su cuarto álbum, “Cabeza Negra” (2022) ganó el premio al Mejor Álbum de Tango y el premio al Mejor Diseño de Portada de los Premios Gardel 2023.

Su último disco es “Pata de Perra”, producido por Macha Asenjo, y está adelantando material de “Fabriquera”, su nuevo álbum.

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