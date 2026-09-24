Los favoritos de Expo Lomas: quiénes fueron los stands más votados por los vecinos

Durante la Expo Lomas , los vecinos recorrieron stands, conocieron distintas propuestas y votaron a los emprendimientos y empresas que más los sorprendieron por su creatividad y originalidad. Luego, desde el Municipio organizaron un encuentro para entregar menciones especiales a los proyectos elegidos y reconocer el talento y esfuerzo de sus protagonistas.

"En la Expo Lomas invitamos al público a elegir los stands que más le habían gustado: cada emprendedor e industria tenía un código QR que llevaba a un formulario donde los vecinos podían dejar su voto. Una vez que conocimos los resultados, organizamos un encuentro en el Municipio para entregar las menciones a los más votados", contaron desde la Secretaría de Educación, Producción y Trabajo .

"Estamos muy contentos de ser parte de la comunidad de Lomas y felices por el reconocimiento de la gente. Agradecemos el apoyo que nos brinda el Municipio y todo lo que hicieron para que la Expo Lomas sea una gran experiencia", destacó Javier Castellví, de On Track, un emprendimiento familiar que produce alfajores y productos de repostería libres de gluten.

Es el tercer año consecutivo que Javier participa junto a su hija de la Expo Lomas. "Fue un éxito, tuvimos una gran repercusión y muchas ventas, incluso más que en otros años y también pudimos hacer nuevos clientes como distribuidores y ventas a comercios", contó el emprendedor.

La Expo Lomas convocó a más de 120 mil vecinos

Más de 120 mil personas participaron de Expo Lomas 2026, el evento industrial, comercial y cultural más importante de la ciudad que tuvo 4 días de propuestas y actividades gratuitas en la Plaza Grigera.

Los vecinos pudieron recorrer más de 60 stands a cargo de empresas, editoriales, instituciones, artistas y áreas municipales. También hubo más de 70 puestos de artesanos y emprendedores que se dedican a diferentes rubros.

Uno de los stands más visitados fue el de PKN3D con sus coloridos muñecos, juguetes y llaveros de dibujitos animados y personajes clásicos hechos con impresión 3D. "La empresa donde trabajaba cerró en pandemia y despidió a todo el personal así que me contacté con el Municipio, me dieron un puesto en la Plaza Libertad y asesoría a través de los cursos para emprendedores. Gracias a eso y al acompañamiento de los clientes fui creciendo y en mi casa tengo un taller con 20 máquinas para hacer los productos que son de diseñadores argentinos", contó José Manzolillo, un técnico impresor gráfico que recibió la mención especial como emprendimiento destacado.

Expo Lomas también tuvo su impronta cultural con shows de música, muestras de artes visuales, pintura en vivo, obras de teatro y proyecciones.

Las fotos de los stands destacados de la Expo Lomas

On Track

PKN3D

Luen

Ombu

Radio Sapienza