jueves 24 de septiembre de 2026
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24 de septiembre de 2026
Preocupación.

La pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%

El crecimiento de la pobreza abarca a 9.729.000 personas y el 24,4% de los hogares del país. El Noreste es la zona del país más complicada según el Indec.

El mayor porcentaje de pobreza se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%).

El mayor porcentaje de pobreza se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%).

Respecto al segundo semestre del último año, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales. Si se mira el mismo semestre de 2025, el incremento llegó a 0,7. Como marco general, el informe indica que en el total de los 31 aglomerados la pobreza alcanzó a 9.729.000 personas y al 24,4% de los hogares.

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Respecto a la indigencia, subió 1,2 hasta el 7,5% y englobó a 2.200.000 personas. La diferencia con la pobreza radica en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

La pobreza en la era Milei

Desde que asumió la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre de 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas.

A partir de ahí, la pobreza comenzó un proceso de reducción: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero de 2025 y 28,2% en el segundo. Sin embargo, este último dato rompió con la tendencia y la revirtió, en parte por el aumento de la CBT en torno a los salarios, que fue superior.

Las distintas proyecciones ya venían adelantando que la pobreza iba a volver a subir en el primer semestre del año. El Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) proyectó una tasa de 31,6%, siendo la que más se aproximó al número final.

Grupos etarios y regiones más afectadas

Desglosado por grupos etarios, el mayor porcentaje se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%). Le siguió el rango de 15 a 29 años (36,9%), 30 a 64 años (28,8%) y en último lugar el grupo de 65 años o más (14,8%).

En cuanto a las regiones, alcanzó al 41,5% en el Noreste, 36,7% en Cuyo, 32,1% en el Gran Buenos Aires, 31,5% en el Noroeste, 30,3% en la Pampeana y 28,4% en la Patagonia.

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