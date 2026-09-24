La pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%

El mayor porcentaje de pobreza se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%).

La pobreza en Argentina registró una suba y se ubicó en 32,3% en el primer semestre de 2026. Así se desprende del informe que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Respecto al segundo semestre del último año, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales. Si se mira el mismo semestre de 2025, el incremento llegó a 0,7. Como marco general, el informe indica que en el total de los 31 aglomerados la pobreza alcanzó a 9.729.000 personas y al 24,4% de los hogares.

Respecto a la indigencia, subió 1,2 hasta el 7,5% y englobó a 2.200.000 personas. La diferencia con la pobreza radica en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

Desde que asumió la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre de 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas.

A partir de ahí, la pobreza comenzó un proceso de reducción: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero de 2025 y 28,2% en el segundo. Sin embargo, este último dato rompió con la tendencia y la revirtió, en parte por el aumento de la CBT en torno a los salarios, que fue superior.

Las distintas proyecciones ya venían adelantando que la pobreza iba a volver a subir en el primer semestre del año. El Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) proyectó una tasa de 31,6%, siendo la que más se aproximó al número final.

Grupos etarios y regiones más afectadas

Desglosado por grupos etarios, el mayor porcentaje se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%). Le siguió el rango de 15 a 29 años (36,9%), 30 a 64 años (28,8%) y en último lugar el grupo de 65 años o más (14,8%).

En cuanto a las regiones, alcanzó al 41,5% en el Noreste, 36,7% en Cuyo, 32,1% en el Gran Buenos Aires, 31,5% en el Noroeste, 30,3% en la Pampeana y 28,4% en la Patagonia.