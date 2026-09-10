jueves 10 de septiembre de 2026
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10 de septiembre de 2026
Datos del Indec.

La inflación de agosto fue del 1,7% y marcó una nueva desaceleración

La inflación de agosto llegó al 1,7%, según el INDEC, y acumuló 21,3% en el año. En 12 meses, el IPC registró una suba del 33,5%.

Los alimentos volvieron a tener incidencia en la inflación.

Los alimentos volvieron a tener incidencia en la inflación.

La inflación de agosto fue del 1,7%, informó este jueves el Indec, y mostró una desaceleración frente al 2,1% de julio. El Índice de Precios al Consumidor acumuló así un aumento del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% en los últimos 12 meses. (48 palabras)

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirmó el retroceso respecto de julio y volvió a ubicarse por debajo del 2%. El dato se conoció este jueves y se encuentra en línea con las expectativas para la segunda mitad del año.

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Por categorías, los precios regulados tuvieron el mayor incremento, con una suba del 2,2%, mientras que el IPC núcleo avanzó 1,8%. Los precios estacionales, en cambio, registraron una caída del 0,9%.

Vivienda y educación, entre las mayores subas

La división que más aumentó durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 2,8%. En este rubro incidieron, entre otros factores, los movimientos en servicios y alquileres.

Educación quedó en segundo lugar, con una variación del 2,5%.

En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado presentó una baja del 0,6%.

Dentro de los precios regulados, los principales aumentos estuvieron relacionados con electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas.

En los estacionales, las bajas en paquetes turísticos y prendas de vestir fueron parcialmente compensadas por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, y frutas.

Los alimentos volvieron a tener incidencia según el Indec

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en la variación mensual. El movimiento estuvo impulsado principalmente por los precios de verduras, tubérculos y legumbres, frutas, y pan y cereales.

Con el dato de agosto, la inflación acumula 21,3% en 2026 y alcanza el 33,5% interanual.

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