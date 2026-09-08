Las sirenas de los Bomberos sonarán en Lomas por un reclamo nacional

"Por y para los Bomberos Voluntarios de todo el País", expresaron los Bomberos de Lomas.

Este miércoles a las 10 los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país participarán de un "sirenazo", una iniciativa impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para visibilizar la situación que atraviesan las asociaciones y reclamar los recursos necesarios para continuar brindando respuesta ante emergencias.

La convocatoria se realizará bajo el lema: "Siempre estamos para ayudar. Hoy necesitamos los fondos para seguir respondiendo. Por y para los Bomberos Voluntarios de todo el País. Se solicita difusión", publicaron en sus redes sociales la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora . La medida se realiza ante la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional a reclamos económicos y normativos.

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Según informó el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios , representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, uno de los principales reclamos está relacionado con la transferencia de fondos establecidos por la Ley Nacional Nº 25.054 . El sector reclama el remanente correspondiente a los ejercicios 2026 y anteriores, que, de acuerdo con la información difundida por la organización, asciende a más de $59.330 millones.

También solicitan una compensación por las intervenciones que realizan en rutas concesionadas, la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento Nº 27.629 y medidas que permitan agilizar los pagos al exterior para la adquisición de vehículos de emergencia usados.

Además remarcaron que el sirenazo será una medida pacífica y que no afectará la atención de emergencias, "sin afectar la operatividad: los cuarteles mantendrán activas sus guardias y la atención de emergencias tendrá prioridad absoluta", detallaron.

Este miércoles a las 10 los Bomberos Voluntarios del país realizaran un "sirenazo".

Bomberos Voluntarios de Lomas

En Lomas de Zamora, la Asociación de Bomberos Voluntarios cuenta con distintos destacamentos en Banfield (Pueyrredón 1557), San José (Eva Perón 3165), Llavallol (del Valle y Tacuarí) y Cuartel IX ( Perón y Recondo), mientras que el cuartel central se ubica en Saavedra 46, Lomas.

La Asociación también destaca la importancia del acompañamiento de la comunidad para sostener su funcionamiento. Entre las formas de colaborar se puede hacer socio de la Asociación, comprar las rifas institucionales o mediante colaboraciones voluntarias en efectivo o servicios.

Un sistema que responde todos los días

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio de manera voluntaria en todo el país.

De acuerdo con daos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) difundidos por el sistema, durante 2026 ya se registraron 157.229 servicios, de los cuales 94.536 correspondieron a emergencias y 62.639 a intervenciones programadas.