martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Convocatoria.

Abrieron las inscripciones en Avellaneda para la Peregrinación a Luján 2026

Avellaneda ya tiene abiertas las inscripciones para la 52ª Peregrinación a Luján, que será el 3 de octubre con salida desde la Catedral a las 7.30.

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda.

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda.

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda abrió las inscripciones para la 52ª Peregrinación a Luján, que se realizará el sábado 3 de octubre. La salida será a las 7.30 y habrá cuatro puestos de apoyo durante el recorrido, en Merlo, La Reja, Rodríguez y Luján.

La tradicional convocatoria religiosa tendrá como lema “Madre, en abrazo nos reconocemos hermanos” y reunirá a miles de peregrinos en el camino hacia la Basílica de Luján.

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La salida desde Avellaneda

La actividad partirá desde la Catedral de Avellaneda y contará con puestos de apoyo en distintos puntos del trayecto. Las paradas estarán ubicadas en Merlo, La Reja, Rodríguez y Luján.

La propuesta busca acompañar a los participantes durante el recorrido y compartir una jornada marcada por la fe, la esperanza y el encuentro comunitario.

Las personas interesadas en participar de la Peregrinación a Luján desde Avellaneda pueden anotarse en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

La inscripción se realiza lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, de 18 a 19. La salida está prevista para las 7.30 del sábado 3 de octubre, desde la Catedral de Avellaneda.

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