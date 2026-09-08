Abrieron las inscripciones en Avellaneda para la Peregrinación a Luján 2026

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda.

La Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Avellaneda abrió las inscripciones para la 52ª Peregrinación a Luján , que se realizará el sábado 3 de octubre. La salida será a las 7.30 y habrá cuatro puestos de apoyo durante el recorrido, en Merlo, La Reja, Rodríguez y Luján.

La tradicional convocatoria religiosa tendrá como lema “Madre, en abrazo nos reconocemos hermanos” y reunirá a miles de peregrinos en el camino hacia la Basílica de Luján.

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La actividad partirá desde la Catedral de Avellaneda y contará con puestos de apoyo en distintos puntos del trayecto. Las paradas estarán ubicadas en Merlo, La Reja, Rodríguez y Luján.

La propuesta busca acompañar a los participantes durante el recorrido y compartir una jornada marcada por la fe, la esperanza y el encuentro comunitario.

Las personas interesadas en participar de la Peregrinación a Luján desde Avellaneda pueden anotarse en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

La inscripción se realiza lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, de 18 a 19. La salida está prevista para las 7.30 del sábado 3 de octubre, desde la Catedral de Avellaneda.