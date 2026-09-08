Incorporaron profesionales a hospitales y centros de salud del conurbano Sur

En la Región Sanitaria VI, se incorporaron 367 profesionales a los hospitales provinciales: “Mi Pueblo” de Florencio Varela; “Fiorito” y “Goitía” de Avellaneda; “Meléndez” de Adrogué; el “José María Jorge” especializado en Rehabilitación; “Iriarte” de Quilmes; “Oñativia” de Rafael Calzada; “Evita Pueblo” de Berazategui; “Evita” y “Narciso López” de Lanús; “Presidente Perón” de Avellaneda; el Especializado “Estéves” de Temperley; “Eurnekian” de Ezeiza; y el “Gandulfo” de Lomas de Zamora.

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Además, se adjudicaron cargos en el Hospital del Bicentenario "Dr. Luis Federico Leloir" de Esteban Echeverría; y los establecimientos municipales: "Sofía Terrero de Santamarina" de Monte Grande; CAPS Villa Hudson, El Rocío” y “Santa Rosa” de Florencio Varela; CAPS "1° de Mayo" de Lanús; Secretaría de Salud de Esteban Echeverría; Centro de Integración Comunitaria "La Matera" y el Centro de Atención Modelo “Don Bosco” de Quilmes; Centro de Salud N° 18 de Berazategui - Universidad Nacional Arturo Jauretche; y la Unidad Sanitaria Villa General San Martín de Lomas de Zamora.

El Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, afirmó que: “Incorporar residentes al sistema de salud es invertir en el futuro de la salud pública. Cada profesional que hoy entra a una residencia no solamente se está formando: está trabajando, atendiendo a nuestra población y construyendo el sistema sanitario que vamos a tener en los próximos años.”

En la Región Sanitaria VI, se incorporaron 367 profesionales a los hospitales provinciales.

“Formar profesionales es una de las inversiones más importantes que puede hacer un Estado. Porque un residente que hoy se forma en nuestros hospitales es un especialista que mañana puede seguir cuidando a los bonaerenses. En la Provincia elegimos formar, incorporar y fortalecer a quienes sostienen todos los días el derecho a la salud.”

El numeroso ingreso de residentes y pre-residentes en establecimientos sanitarios provinciales y municipales de la zona, permitirá fortalecer los equipos de salud y ampliar la capacidad de atención en toda la Región Sanitaria VI