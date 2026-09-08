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8 de septiembre de 2026
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Pablo Cordonet vuelve con María Marta por el Día del Maestro

Pablo Cordonet saldrá a escena con dos funciones por el Día del Maestro en Loco Arte de Adrogué junto a gran elenco y un personaje muy especial.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Pablo Cordonet y un gran elenco.&nbsp;

Pablo Cordonet y un gran elenco. 

“El show va cambiando y va cambiando de locación, lo fui haciendo en distintos lugares. El personaje de María Marta lo empecé en 2001 en el Ensamble”, le cuenta Pablo Cordonet a La Unión sobre ese clásico personaje.

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“Tengo una fascinación por el mundo de la docencia, es un sacrificio, un apostolado. Es como un sufrimiento gozado”, apunta artista sobre los condimentos que lleva al escenario.

Para Pablo Cordonet el universo de la docencia es “una maqueta de la humanidad”. “La docencia es como un síntesis fantástica de la vida, en la docencia está todo”, explica.

El espectáculo comenzará con un Stand Up y luego irrumpirá el personaje de María Marta, creado por Pablo Cordonet ya es un clásico en la escena de la región.

“Es un ser odiado y amado. Es un grotesco, una caricatura. Tiene vos de hombre, es una caricatura, una sátira y un homenaje a las docentes”, apunta sobre esta criatura que tuvo como punto de partida a la “Noelia” de Antonio Gasalla.

La autoritaria directora María Marta compartirá el escenario con las sufridas maestras interpretadas por Laura Britez Rojas, Florencia Parafioriti, Paola Cataldi y Marlene Barrientos. Las cuatro actrices integran el streaming de humor Sushimatraca.

También se suma el reconocido actor Ricardo Larrama, que se pondrá en la piel de una importante figura de la historia y de la educación en Argentina.

Pablo Cordonet y un largo recorrido

Pablo Cordonet es actor, músico y director con más de 25 años en los escenarios argentinos y del mundo. Se destaca en su faceta de comediante por su humor particular y su relato moderno/costumbrista.

Es considerado uno de los mejores comediantes del país en su tiempo, un actor que es capaz de transportar al público mediante sus relatos a épocas, aromas y colores perdidos en la memoria con un humor particular y exquisito.

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