Pablo Cordonet vuelve con María Marta por el Día del Maestro

Regresa María Marta de la mano de Pablo Cordonet , con las maestras y un personaje histórico importantísimo para la educación en Argentina. La cita será el jueves y viernes en Loco Arte de Adrogué en un nuevo especial por el Día del Maestro.

“El show va cambiando y va cambiando de locación, lo fui haciendo en distintos lugares. El personaje de María Marta lo empecé en 2001 en el Ensamble”, le cuenta Pablo Cordonet a La Unión sobre ese clásico personaje.

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El artista oriundo de Banfield tiene un vínculo cercano con el mundo de la docencia que viene de su propia familia y encuentra una fascinación especial en esa profesión.

“Tengo una fascinación por el mundo de la docencia, es un sacrificio, un apostolado. Es como un sufrimiento gozado”, apunta artista sobre los condimentos que lleva al escenario.

Para Pablo Cordonet el universo de la docencia es “una maqueta de la humanidad”. “La docencia es como un síntesis fantástica de la vida, en la docencia está todo”, explica.

El espectáculo comenzará con un Stand Up y luego irrumpirá el personaje de María Marta, creado por Pablo Cordonet ya es un clásico en la escena de la región.

“Es un ser odiado y amado. Es un grotesco, una caricatura. Tiene vos de hombre, es una caricatura, una sátira y un homenaje a las docentes”, apunta sobre esta criatura que tuvo como punto de partida a la “Noelia” de Antonio Gasalla.

La autoritaria directora María Marta compartirá el escenario con las sufridas maestras interpretadas por Laura Britez Rojas, Florencia Parafioriti, Paola Cataldi y Marlene Barrientos. Las cuatro actrices integran el streaming de humor Sushimatraca.

También se suma el reconocido actor Ricardo Larrama, que se pondrá en la piel de una importante figura de la historia y de la educación en Argentina.

Pablo Cordonet y un largo recorrido

Pablo Cordonet es actor, músico y director con más de 25 años en los escenarios argentinos y del mundo. Se destaca en su faceta de comediante por su humor particular y su relato moderno/costumbrista.

Es considerado uno de los mejores comediantes del país en su tiempo, un actor que es capaz de transportar al público mediante sus relatos a épocas, aromas y colores perdidos en la memoria con un humor particular y exquisito.