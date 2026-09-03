Martín Bossi protagoniza una serie de Disney sobre las vueltas del amor

El lomense Martín Bossi es el protagonista de Amores inesperados , una nueva serie de Disney que propone bajo la premisa de “Tantas caras como historias de amor” recorrer distintas historias románticas y las sorprendentes formas en las que puede aparecer el amor.

La producción llegará a la plataforma de streaming miércoles el 16 de septiembre y parte de una idea tan sencilla como impredecible: el amor no se busca, se encuentra.

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La serie plantea que los vínculos aparecen más allá del control o de la voluntad de las personas y pueden transformar la vida de sus protagonistas cuando menos lo esperan.

En la serie, Martín Bossi interpreta múltiples personajes, un desafío que le permite explorar diferentes situaciones y facetas vinculadas al amor. A través de estas historias, Amores inesperados propone una mirada sobre los encuentros, las relaciones y esas situaciones que surgen sin que nadie las haya planeado.

Martin Bossi, en varios personajes.

Además de Martín Bossi, quien protagoniza la serie e interpreta múltiples personajes, Amores inesperados cuenta con un destacado elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro y Betiana Blum.

El primer adelanto de la producción anticipa una propuesta en la que diferentes rostros y situaciones se cruzan para contar historias de amor tan diversas como inesperadas.