jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Prendé la tele.

Martín Bossi protagoniza una serie de Disney sobre las vueltas del amor

El lomense Martín Bossi encabeza el elenco de Amores Inesperados, la nueva serie de Disney, donde interpreta a varios personajes.

Martín Bossi, en escena.&nbsp;

Martín Bossi, en escena. 

La producción llegará a la plataforma de streaming miércoles el 16 de septiembre y parte de una idea tan sencilla como impredecible: el amor no se busca, se encuentra.

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La serie plantea que los vínculos aparecen más allá del control o de la voluntad de las personas y pueden transformar la vida de sus protagonistas cuando menos lo esperan.

Martín Bossi, en varios personajes

En la serie, Martín Bossi interpreta múltiples personajes, un desafío que le permite explorar diferentes situaciones y facetas vinculadas al amor. A través de estas historias, Amores inesperados propone una mirada sobre los encuentros, las relaciones y esas situaciones que surgen sin que nadie las haya planeado.

Martin Bossi, en varios personajes.

Martin Bossi, en varios personajes.

Además de Martín Bossi, quien protagoniza la serie e interpreta múltiples personajes, Amores inesperados cuenta con un destacado elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro y Betiana Blum.

El primer adelanto de la producción anticipa una propuesta en la que diferentes rostros y situaciones se cruzan para contar historias de amor tan diversas como inesperadas.

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