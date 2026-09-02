El sensual baile de Flor Jazmín Peña en la fiesta de Luzu TV: "Estoy en pelotas"

Flor Jazmín Peña quedó en el centro de la escena luego protagonizar una de las performances más comentadas del esperado show de Luzu TV en el Movistar Arena, que incluyó un apasionado beso con Nico Occhiato sobre el escenario y la ovación del público.

La bailarina e integrante del programa Nadie dice nada dejó a todos estupefactos al desplegar todo su talento en el escenario con una potente coreografía.

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Flor Jazmín Peña lució un conjunto de ropa interior de diseño en tonos neutros, marfil y negro para la presentación que organizó Luzu TV.

Las imágenes del número musical no tardaron en viralizarse en las plataformas digitales, donde los usuarios destacaron no solo su destreza técnica y su imponente presencia escénica, sino también la fuerza y sensualidad que transmitió en cada paso.

"Flor Jazmín"



Por comentarios sobre este momento en el show de Luzu. pic.twitter.com/6SMa7qqvsI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 2, 2026

Flor Jazmín Peña se llevó todos los aplausos

El punto culminante de la noche llegó cuando, hacia el final de la performance, la bailarina Flor Jazmín Peña protagonizó un apasionado beso en vivo con Nico Occhiato y se llevó la aprovación del público.

Nico Occhiato pidió que el público la ovacione y todos corearon su nombre de inmediato. Incluso el conductor le dijo: “La bata que clavaste” y ella de inmediato respondió picante: “Es que si no estoy en pelotas”.