miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
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Facundo Galli presenta "Una voz familiar" en la región

Luego del estreno en el CAFF, Facundo Galli llega a Adrogué con esta propuesta de música y relatos que entrelazan melodías y las vivencias personales.

Facundo Galli llega a Adrogué.&nbsp;

Facundo Galli llega a Adrogué. 

“Es la primera presentación oficial de ‘Una voz familiar’ en la zona sur. Voy a ir solo con la guitarra, esta vez no voy a ir con el pianista”, le adelanta Facundo Galli a La Unión sobre lo que se verá en escena.

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El cantautor y ex vecino de Temperley viene de estrenar esta propuesta en los escenarios porteños y ahora llega a la región. “Va a ser muy parecido al show en el CAFF, que ya está subido a YouTube, y también a tocar Barro Azul, una banda de zona sur”, apunta el cantautor.

Facundo Galli es un cantautor bonaerense que combina elementos del pop y rock argentino, junto con influencias de la música rioplatense y el folklore latinoamericano.

La nueva propuesta de Facundo Galli

Facundo Galli presenta un concierto de canciones y relatos que entrelazan melodías y vivencias personales, con el ida y vuelta con el público como sello personal.

En el espectáculo, el músico aborda momentos de profunda emoción, ternura y risas. Sus canciones, con letras de poética cotidiana y cercana, tienen la influencia de los cantautores que pueden comunicar historias desde una guitarra y una voz.

Las canciones están entrelazadas por pequeñas anécdotas familiares que explican su amor por la música y el canto, que convertirán al público en testigo de sus memorias. Algunas de las canciones que forman parte del espectáculo son versiones de “Pájaro de la alegría”, “Fogonera” y “Cantando para decir”, y clásicos de su repertorio, como “Caminito de tierra”, “Dale” y “Cuervito”.

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