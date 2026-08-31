Murió el cantante Miguel Zavaleta, líder de Suéter

Murió Miguel Zavaleta, cantante, compositor y líder histórico de la banda Suéter, a los 71 años, tras luchar contra un cáncer, según confirmó el círculo íntimo del músico que dejó una marca singular en el rock argentino durante los ’80.

Había nacido el 16 de febrero de 1955 y desde chico supo que quería ser músico y tocó con casi todos los grandes de la Argentina y muchos de Latinoamérica. Antes de Suéter , formó Bubu y transitó el under de finales de los años 70 y comienzos de los '80 con diversas propuestas que incluían lo teatral.

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Miguel Zavaleta fue la voz y una de las principales figuras del mencionado grupo con el que construyó clásicos como “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”, además de desarrollar una extensa trayectoria como músico y compositor en distintos proyectos.

Suéter formó parte de la camada fundacional del nuevo sonido del rock local junto a grupos icónicos como Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, Los Twist, Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y ZAS.

La historia del grupo estuvo marcada por distintas separaciones y regresos, aunque Miguel Zavaleta permaneció como su principal referente. Después de la disolución de 1989, también desarrolló proyectos propios y participó en colaboraciones con músicos de distintas generaciones, antes de continuar su camino como solista.

El cantante, en los inicios de Suéter.

Los últimos años del cantante

En los últimos años, además, el cantante volvió a vincularse activamente con el repertorio de la agrupación. La banda retomó los escenarios en 2023 y en 2024 publicó “La Reserva Moral de Occidente”, un trabajo con nuevas versiones de sus canciones junto a artistas invitados.

Se sumaron a las nuevas versiones figuras como Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Hilda Lizarazu, Julián Kartun, Marcelo Moura, Leo García, Juan “Pollo” Raffo, Javier Malosetti, Daniel Melingo, Aleto Álvarez y Mía Folino.