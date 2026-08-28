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28 de agosto de 2026
Video.

Quién es la cantante que conmovió a todos y se hizo viral en la estación de Temperley

La cantante de Banfield emocionó a los pasajeros de Temperley con "My heart will go on" de Celine Dion.

La cantante de Banfield emocionó a los pasajeros de la estación Temperley.

La cantante de Banfield emocionó a los pasajeros de la estación Temperley.

Una voz, una estación de tren y decenas de personas que se detuvieron a escucharla. Así fue la escena que volvió a poner a Dina Indarte en el centro de las redes sociales, la cantante callejera de Banfield emocionó a los pasajeros de la estación Temperley.

Con la interpretación de "My heart will go on" de Celine Dion, la canción que inmortalizó la película Titanic. El video rapidamente comenzó a circular en redes y alcanzó más de un millón de visualizaciones.

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Quién es Dina Indarte

Dina no es una desconocida para quienes siguen las historias de artistas callejeras, durante años convirtió las estaciones del Tren Roca en su escenario y se ganó el cariño de pasajeros y vecinos.

Desde chica está vinculada a la música y comenzó a cantar a los 7 años, Dina contó que sueña con convertirse en una "mega estrella pop" y formar una banda. Ese sueño la llevó a participar del programa de El Trece "Buenas Noches Familia", conducido por Guido Kaczka. Dina llegó acompañada por su hijo Tiziano y sorprendió con sus interpretaciones, la presentación tuvo una enorme repercusión y el público decidió acompañarla con donaciones que superaron los $25 millones.

Aquella aparición televisiva significó un antes y un después, la artista comenzó a ser reconocida en la calle y su comunidad en redes sociales creció rápidamente.

Porqué la cantante callejera no audicionó para Popstars

En otro de sus videos, contó que no se presentó al famoso reallity musical Popstars, que busca descubrir jóvenes talentos y formar grupos, porque se encontró con una barrera inesperada: la edad. Según explicó, la convocatoria estaba destinada a personas de entre 18 y 25 años, por lo que no pudo participar.

La historia de Popstars tiene un antecedente muy fuerte en Argentina, el formato llegó al país en 2001 y dio origen a dos grupos que marcaron a una generación: Bandana y Mambrú.

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