viernes 28 de agosto de 2026
Escribinos
28 de agosto de 2026
Inclusión.

La peatonal Laprida de Lomas sumó baldosas que guían a personas ciegas

En el marco de las obras de remodelación del Municipio, se incorporaron sendas para facilitar la circulación de vecinos con discapacidad visual.

En la peatonal colocaron baldosas podotáctiles para guiar y alertar.

En la peatonal colocaron baldosas podotáctiles para guiar y alertar.

baldosas peatonal laprida3

La peatonal Laprida de Lomas de Zamora fue remodelada por el Municipio para potenciar la actividad comercial y darles nuevas comodidades a los vecinos. Una de las novedades es la instalación de baldosas que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión.

A lo largo de toda la peatonal se colocaron baldosas podotáctiles diseñadas para guiar y alertar a personas con discapacidad visual. "Estas piezas con relieves pueden detectarse con el bastón o bajo los pies, funcionando como un lenguaje táctil en el piso que orienta y advierte sobre dónde estás, hacia dónde ir y cuándo detenerte, sin depender de ayuda externa. Esto es fundamental porque fomenta la autonomía y forma parte de las acciones que impulsamos para tener una ciudad cada vez más inclusiva", señalaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad.

Lee además
Charlas para brindar información precisa a los vecinos de Lomas.
Acompañamiento.

Transporte público: cómo funciona el acceso para personas con discapacidad
La Agencia de Dispacidad de Lomas sigue trabajando por la inclusión de la comunidad.
Inclusión.

Dan talleres en Lomas para que personas con discapacidad accedan al mundo del trabajo
Los vecinos participaron de una jornada de reconocimiento.

Los vecinos participaron de una jornada de reconocimiento.

Las baldosas tienen barras que indican una dirección segura para moverse y domos que señalan cruces, escaleras y cambios de nivel donde es necesario tener precaución. Vecinas y vecinos participaron de una jornada de reconocimiento en la peatonal junto a autoridades de la Agencia de Discapacidad y el Centro de Rehabilitación Visual.

Es importante no obstaculizar estas sendas y mantenerlas libres para las personas con discapacidad visual. Para que vecinos y comerciantes estén familiarizados con las baldosas podotáctiles, el Municipio puso carteles informativos en la peatonal. La remodelación en el emblemático paseo comercial incluyó nuevas veredas, canteros, pérgolas, asientos, bicicleteros, arboles, luces, cámaras de seguridad, puntos de reciclaje y cestos de residuos.

Nuevas rampas para mejorar la movilidad en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas está llevando adelante un plan de construcción de rampas en distintas calles para mejorar la circulación peatonal y promover una ciudad cada vez más inclusiva para los vecinos.

En las últimas semanas se desarrollaron acciones en la localidad de Centenario con la construcción de rampas en las esquinas de la calle Unamuno y sus cruces con Virgen de Itatí, Nápoles, Ginebra, Bolonia, Bucarest, La Haya y Ostende. Lo mismo hicieron sobre las esquinas de la Avenida 12 de Octubre con Gabriela Mistral y la intersección con Gordillo.

Sigue la construcci&oacute;n de rampas en los barrios.

Sigue la construcción de rampas en los barrios.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en Lomas con el propósito de construir 19 nuevas rampas de accesibilidad en diferentes esquinas de la calle Laprida y sus cruces con San Martín, Azara, Bolívar, Penna, Olazábal, Tucumán y Posadas.

El objetivo de este plan es facilitar una movilidad segura y accesible a personas con discapacidad, adultos mayores, vecinos con movilidad reducida y familias con cochecitos de bebés. El año pasado construyeron y arreglaron más de 200 rampas en distintos barrios.

Temas
Seguí leyendo

Transporte público: cómo funciona el acceso para personas con discapacidad

Dan talleres en Lomas para que personas con discapacidad accedan al mundo del trabajo

Betania Turdera cumple 40 años junto a personas con discapacidad

Así fue la procesión y misa en honor a Ceferino Namuncurá en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Van a destacar en Banfield a las mujeres que llevaron a la música en lo más alto con sus composiciones. 
Innovador.

El Conservatorio Julián Aguirre destacará a mujeres que dejaron su huella en la música

Las más leídas

Te Puede Interesar

Talleres de Escalada perdió protagonismo en la Primera B.
Crisis.

El peor momento de Talleres: ganó uno de los últimos 5 partidos