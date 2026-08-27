Así fue la procesión y misa en honor a Ceferino Namuncurá en Lomas

Más de 150 vecinos de Lomas de Zamora participaron de las fiestas patronales.

En el marco de las fiestas patronales de Ceferino Namuncurá , vecinos de Lomas de Zamora participaron de una procesión y una misa en homenaje al joven mapuche a 140 años de su nacimiento, reconocido por su testimonio de fe, solidaridad y compromiso con su pueblo.

La celebración se realizó el 26 de agosto, fecha en la que se recuerda el nacimiento de Ceferino Namuncurá, y reunió a alrededor de 150 personas que se acercaron para compartir la jornada religiosa y comunitaria, tuvo lugar en el barrio 17 de Noviembre , en Machado entre Cañuelas y Epecuén, donde funciona la capilla que pertenece a la comunidad parroquial de San Francisco de Paula , de Budge .

De Lomas a Broadway. Alumnas de una escuela de danzas viajaron a Nueva York para perfeccionarse

La procesión tuvo una particularidad, durante gran parte de la celebración se produjo un corte de luz. Ante esta situación, los fieles realizaron una pequeña vuelta manzana y luego regresaron para continuar con la actividad. "Estuvieron sin luz, así que la procesión fue una pequeña vuelta manzana. Después, en medio de la misa, volvió la luz y pudimos disfrutar de compartir comunitario", explicó Sandra Carina Bartalini , directora municipal de Culto. Con el regreso del servicio eléctrico, la celebración pudo continuar con normalidad y los presentes participaron de la misa.

La capilla está actualmente a cargo del padre Agustín Ganz , "tiene una particularidad: gran parte de su actividad cotidiana es sostenida por un grupo de mujeres con un fuerte compromiso tanto con la vida espiritual como con las necesidades sociales del barrio", señaló la directora.

Desde la Dirección de Culto también se articula con la comunidad para acompañar estas tareas durante todo el año, no solamente en las celebraciones religiosas. "Muchas veces están solas y lo único que piden es un ratito de escucha, de colaboración para todas las actividades que realizan", explicó Bartalini como jornadas lúdicas y deportivas para chicos, actividades recreativas y propuestas destinadas a las mujeres de la comunidad, como tardes de merienda, cuentacuentos, espectáculos de magia, karaoke y otros espacios de encuentro.

Entre las iniciativas que llevan adelante se encuentra una huerta comunitaria, sostenida con la colaboración de la Secretaría de Ambiente. Además, la capilla funciona como un punto de referencia para el acompañamiento de situaciones vinculadas a violencia de género y para distintas problemáticas relacionadas con las niñeces y las infancias.

Realizaron una procesión y una misa en homenaje al joven mapuche.

Quién fue Ceferino Namuncurá

Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de 1886 y fue un joven de origen mapuche que dedicó parte de su vida a la formación religiosa y al compromiso con su pueblo. Es recordado por su fe, su solidaridad y su vocación de servicio. La expresión que abarca toda su filosofía es "quiero ser útil a mi gente".

Fue beatificado en 2007 por la Iglesia Católica, que significa el reconocimiento oficial que la Iglesia católica otorga a una persona fallecida; y es una figura de especial importancia para distintas comunidades que cada año lo recuerdan en la fecha de su nacimiento.

Fue beatificado en 2007 por la Iglesia Católica.

Una agenda de fiestas patronales en distintos barrios de Lomas

La celebración de Ceferino Namuncurá se suma a distintas fiestas patronales que se realizaron durante las últimas semanas en barrios de Lomas de Zamora, donde las comunidades se reunieron para mantener vivas sus tradiciones religiosas y fortalecer los vínculos entre vecinos.

Entre ellas estuvieron las celebraciones en honor a la Virgen de Urkupiña, que tuvieron lugar en Albertina, Lamadrid y Budge. En Albertina, la comunidad participó de una misa en la Capilla Inmaculado Corazón de María, en tanto, en Lamadrid, la celebración se realizó en la Parroquia San Alberto Magno.

En Budge, la fiesta patronal fue organizada por la Misión ICAB de la Iglesia Católica Apostólica Argentina y contó con una jornada de oración y una Santa Misa, presidida por Monseñor Obispo Luis Bergonzi.