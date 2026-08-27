Felipe Peña Biafore, en la previa de la visita de Lanús a Boca: "Vamos a ir a ganar el partido"

El partido con Boca Juniors aparece como la gran oportunidad para Lanús . Un triunfo sería el envión necesario para meterse en playoffs del Torneo Clausura y que no se escapen en la tabla anual los que persiguen puestos de copas. “Vamos a ir a ganar el partido”, se esperanzó Felipe Peña Biafore en la previa del encuentro ante el Xeneize.

No hay nada más lindo que jugar en la Bombonera, uno de los emblemáticos estadios del fútbol argentino. Y el volante de Lanús sabe lo que se juegan este viernes. “ Boca viene haciendo bien las cosas, viene encontrándose. Vamos a ir a ganar el partido, a disputarlo. La mitad de la cancha va a ser clave”, destacó el oriundo de Pehuajó en diálogo con Puede Pasar, por DSports Radio.

Lanús acumula siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas. No fue el arranque de semestre que esperaban el cuerpo técnico y el plantel, pero hay margen para mejorar. “La verdad que arrancamos el año muy bien, una continuidad del año pasado. Ahora no se nos están dando los resultados, pero creo que no estamos haciendo las cosas mal. También se trata de ser eficaz”, reconoció el exRiver Plate.

En ese sentido, Felipe Peña Biafore señaló que “la regularidad en el fútbol es lo más difícil. Está a la vista que les cuesta a todos, a los grandes y a los más chicos. Pero queremos recuperarnos y estamos en busca de eso”.

Felipe Peña Biafore dejó atrás las lesiones.

Al ser consultado por las exigencias del hincha y las reacciones cuando no se dan los resultados, expresó que “es muy difícil salir campeón. También entendemos a la gente porque uno quiere ganar”. Lanús viene de ser campeón de la Copa Sudamericana en noviembre (2025) y de la Recopa Sudamericana en febrero (2026).

Un club que brinda comodidad

Un breve período entre su regreso a River Plate en junio de 2024 y la vuelta a Lanús, un club con el cuál se siente plenamente identificado. “En Lanús encontré comodidad. Hoy estoy acá, lo que pasó con River ya pasó, pero ahora estoy en Lanús, que es un club bárbaro, ordenado, familiar, la gente te hace sentir muy cómodo. Todos trabajan para que el club siga creciendo”.

Ese sentido de pertenencia lo manifestó en tener la oportunidad de compartir plantel con jugadores consagrados: “Compartir con Cali Izquierdoz, con el Toto Salvio y haberlo hecho con el Laucha Acosta te ayuda a entender, porque son pibes del club, que respiran el club”.

Las lesiones de Felipe Peña Biafore

La contracara de Felipe Peña Biafore son las constantes lesiones por las que debió atravesar en los últimos tiempos, pero que le dejaron buenas enseñanzas. “Empecé a sentirme otra vez jugador después de la operación que tuve el año pasado. Ahora tengo más madurez, experiencia”.

Y ahí recordó la lesión de Tomás Aranda, el pibe de Boca Juniors que se fracturó el peroné. “Es horrible. Vimos la noticia de la lesión de Tomás Aranda y uno se pone en la piel. Es difícil expresar la sensación o entenderla. A veces tu equipo gana y no te sentís parte y si pierde no sabés como ayudar. Por eso ahora disfruto mucho estar y sentirme bien”, finalizó.