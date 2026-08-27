Cañuelas: la Universidad de Morón inauguró su nuevo Centro Regional

La Universidad de Morón (UM) presentó oficialmente su Centro Regional en Pasaje Antonio Díaz 745 , sobre la colectora de la Ruta 205, en Cañuelas . La apertura estuvo encabezada por el rector Héctor Norberto Porto Lemma , junto a la intendenta Marisa Fassi , el exintendente Gustavo Arrieta y autoridades académicas.

El nuevo espacio apunta a complementar el cursado virtual con instancias presenciales, prácticas académicas y propuestas extracurriculares. También ofrecerá microcredenciales orientadas al desarrollo profesional , de acuerdo con la propuesta presentada por la institución.

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Durante el acto, Porto Lemma destacó el objetivo de acercar la universidad a distintos puntos de la provincia y recordó los primeros pasos de la UM en el distrito. En ese sentido, remarcó que Cañuelas se consolidó como un punto de interés para la formación universitaria.

Fassi, por su parte, destacó el impacto de la educación superior en el desarrollo local y señaló que el distrito ya cuenta con más de 2.000 egresados de propuestas universitarias, según datos mencionados durante la ceremonia.

El vínculo de la UM con Cañuelas

La Universidad de Morón comenzó sus actividades en Cañuelas en 2012, cuando empezó a dictar la carrera de Abogacía en la Escuela N° 1. Allí, precisamente, Fassi obtuvo su título de abogada.

En abril de 2024, la institución había inaugurado una sede propia en el edificio Villa Enriqueta, ubicado en el Pasaje Reimer. Posteriormente, trasladó sus actividades al nuevo Centro Regional de la colectora de la Ruta 205.

La inauguración también tuvo un reconocimiento especial para Porto Lemma. El Municipio de Cañuelas le entregó una placa por el 204° aniversario del distrito y lo declaró “Personalidad Destacada en el Ámbito de la Educación”, en reconocimiento a su aporte a la comunidad.

El encuentro reunió además a autoridades educativas, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, representantes del sector productivo, comerciantes, empresarios, instituciones deportivas e intermedias y vecinos.