San Vicente recibió equipamiento para prevenir inundaciones por las lluvias de El Niño

San Vicente recibió un kit de gestión de riesgo para reforzar la respuesta municipal ante posibles inundaciones y anegamientos durante la primavera. El equipamiento fue entregado por el Ministerio de Ambiente bonaerense tras la visita del gobernador Axel Kicillof y contempla herramientas para asistir emergencias provocadas por lluvias intensas.

El Municipio de San Vicente incorporó elementos destinados a mejorar su capacidad de respuesta frente a emergencias climáticas. La entrega se realizó en el marco de las medidas de prevención impulsadas por la Provincia de Buenos Aires ante el escenario de lluvias previsto para los próximos meses.

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El Ministerio de Ambiente bonaerense señaló que estos recursos buscan facilitar una intervención rápida frente a crecidas, tormentas intensas y otras situaciones que puedan afectar a la población.

El pronóstico para la primavera

La incorporación del equipamiento se da en un contexto de advertencias sobre el comportamiento de las lluvias durante la primavera.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe una alta probabilidad de que la región pampeana y la provincia de Buenos Aires registren precipitaciones por encima de los valores históricos, junto con posibles episodios aislados de granizo y anegamientos tanto urbanos como rurales.

En ese escenario, el nuevo equipamiento apunta a fortalecer las tareas de prevención y asistencia en San Vicente, especialmente ante emergencias que puedan producirse por lluvias abundantes.

Otras entregas para San Vicente

La visita del gobernador Axel Kicillof a San Vicente junto a la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar, también incluyó otros recursos para el Municipio. Entre ellos se encuentra un camión para la recolección, acompañado por herramientas e indumentaria para los trabajadores.

Además, fueron entregadas más de 620 luminarias para avanzar con el recambio hacia tecnologías de menor consumo eléctrico, 100 ejemplares de especies nativas destinados a tareas de forestación y un kit de huerta vinculado con la soberanía alimentaria.

Durante la jornada también se presentó el proyecto del Polo Industrial de Economía Circular, una iniciativa desarrollada entre el Municipio y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados.

El proyecto contempla la construcción de una planta para transformar materiales recuperados en madera plástica, con el objetivo de incorporar valor agregado a residuos que actualmente no cuentan con destino industrial.