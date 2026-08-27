jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Nuevo capítulo.

Las sospechas de Tini Stoessel sobre los negocios de su hermano Fran

Ventilaron que Tini Stoessel comenzó a sospechar de los negocios que realiza su hermano Fran y sobre cómo logró abrir boliches en Europa.

Tini Stoessel y su hermano Fran.&nbsp;

Tini Stoessel y su hermano Fran. 

Tras la auditoría de Tini Stoessel sobre su patrimonio y ganancias de su carrera aumentó aún más la tensión familiar y también quedó Fran Stoessel bajo la lupa.

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En Intrusos, en América TV, contaron de qué se trata el Family Office, una herramienta que se utiliza por personas de gran poder adquisitivo para que un tercero organice de manera detallada las cuentas.

"Esto es a lo que acude la gente que tiene mucho dinero para que le organicen las cuentas. No es un privado, puede ser un banco, donde vos le das a ellos el manejo de tus ingresos para que administren", explicó Paula Varela en Intrusos sobre este mecanismo financiero.

La periodista también destacó cómo funciona ese método administrativo: "Lo que hace esto es organizar todas las cuentas y ahí estás en conocimiento de todas tus cuentas. Lo hacen muchas familias que todos viven de la misma vaca lechera entonces para tener organizado y que no pase esto que pasa ahora tienen alguien de afuera".

Las dudas sobre el hermano de Tini Stoessel

Paula Varela también se refirió a las dudas que tiene Tini Stoessel sobre el abundante dinero que maneja su hermano Fran, quien no tendría ingresos propios.

"Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos el Banana en Madrid, que es de él", comentó Paula Varela en Intrusos sobre este nuevo capítulo del escándalo mediático.

Luego, la periodista detalló las sospechas que tiene la cantante sobre Fran: "Entonces lo que ella (Tini) se pregunta en un punto: perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran. Entonces ella dice todo esto se hizo con mi dinero y está a nombre de otras personas y lo trabajan otras personas".

Daniel Ambrosino explicó cuál era el trabajo que hacían Alejandro y Fran en las giras de Tini Stoessel. "Todos los shows internacionales que realizaba Tini la transmisión la manejaban tanto el padre como el hermano", aseguró el periodista en relación al manejo familiar del dinero.

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