El posteo de Cande Tinelli en medio del escándalo de Tini Stoessel con su papá

Cande Tinelli irrumpió en las redes sociales con un lapidario posteo en referencia al conflicto económico de Tini Stoessel y su papa, Alejandro Stoessel, recordando cuánto sufrió su familia cuando la cantante le dedicó una canción a su padre, Marcelo Tinelli.

Alejandro Stoessel fue productor de Marcelo Tinelli durante largos años y luego de distanciaron en medio de un conflicto económico, que incluso llegó a la Justicia.

"Judas dio el beso. Justicia divina", parafraseó la hija de Marcelo Tinelli para referirse a "Ángel" la canción que Tini Stoessel le dedicó al conductor para acusarlo de haber traicionado a su padre por los derechos de la telenovela juvenil Patito Feo.

Pero eso no fue todo, porque Cande Tinelli sumó otra frase picante para referirse a Alejandro Stoessel: "Amo mucho la sabiduría del universo y su karma".

Así como más abajo aclaró: "La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos". "Me da paz que las cosas salgan a la luz", concluyó.

TINI Y SU PAPÁ: LA AUDITORÍA QUE DESTAPÓ UNA FUERTE DISPUTA#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/qdfptsrT1m — América TV (@AmericaTV) August 26, 2026

El conflicto de Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli

En este contexto, Paula Varela, en el programa de Sergio Lapegüe en América TV recordó algunos viejos rencores entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli.

"Cuando Tini reconstruye su carrera después de su crisis, cuando que desaparece de los escenarios, arma un disco muy potente que tiene que ver con una parte mucho más introspectiva de su historia, de su vida, con temas más descarnados, más dramáticos, mucho más personal que los otros que venía cantando”, aseguró la panelista de América TV.

Y luego Paula Varela sumó otros datos picantes: “Y una de esas canciones se la dedica Marcelo Tinelli, tirándole en cara todo lo que su papá había pasado cuando fue el juicio sobre Patito Feo, donde Alejandro Stoessel se quedó en la lona, se fue a Paraguay y tuvo que empezar a reconstruir su vida. En esa canción, Tini da cuenta de todo lo que ella fue sufriendo con su familia".