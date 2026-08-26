miércoles 26 de agosto de 2026
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26 de agosto de 2026
Confirmado.

Banfield cobrará un bono obligatorio para socios contra River Plate

Los socios de Banfield deberán abonar un bono de $20.000 (mayores) o $10.000 (menores) para acceder a la tribuna Eliseo Mouriño frente a River Plate.

Banfield puso a la venta las entradas para el partido ante River.
Banfield puso a la venta las entradas para el partido ante River.

Banfield anunció este miércoles que cobrará un bono especial y obligatorio para los socios que asistan a la tribuna Eliseo Mouriño en el encuentro ante River Plate, que se disputará este domingo en el estadio Florencio Sola por la fecha 7 del Torneo Clausura.

De esta manera, queda confirmado que los socios que quieran concurrir a la Mouriño deberán comprar un bono especial, cuyo valor será el siguiente: $20.000 para los mayores de 18 años y $10.000 para los menores de edad.

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Este adicional se podrá adquirir de manera on-line a través de la plataforma Globalfan o también de manera presencial en la sede social en los siguientes horarios: de 12 a 20 hasta el viernes y de 10 a 14 el sábado.

La medida que se adoptó para este compromiso -que contará con el ingreso de público visitante- excluye a la tribuna cabecera Valentín Suárez, tanto la baja como la alta, como así también a la platea principal, ya que para asistir a estos lugares no es necesario comprar ningún bono adicional.

Lo que también quedó confirmado es el valor de las entradas para el público de River. Finalmente, los hinchas del Millonario que asistan al estadio Florencio Sola deberán abonar $110.000, algo que desde el martes había generado malestar en el mundo riverplatense.

El valor de las entradas de Banfield vs. River Plate

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