miércoles 26 de agosto de 2026
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26 de agosto de 2026
Consumo en baja.

Sigue en caída la venta de combustibles: acumula seis meses de retrocesos

La venta de combustibles cayó 6,4% interanual en julio, según datos de la Secretaría de Energía. Dato clave que refleja la crisis y el estancamiento.

La venta de combustibles no repunta.

La venta de combustibles no repunta.

La venta de combustibles en Argentina registró una caída interanual del 6,4% en julio y alcanzó 1.368.722 metros cúbicos, según un informe basado en datos de la Secretaría de Energía. El descenso fue el sexto consecutivo y alcanzó tanto a naftas como a gasoil. Da cuenta de la crisis de consumo y el estancamiento.

Durante julio, las ventas de naftas retrocedieron 7,4% respecto del mismo mes de 2025. La nafta súper tuvo una baja del 7,8%, mientras que la premium descendió 6,4%.

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El gasoil tampoco escapó a la tendencia. Su comercialización disminuyó 5,1% interanual, con una reducción del 7,0% en el tipo común y del 1,9% en el premium.

En los primeros siete meses de 2026, el mercado acumuló ventas por 9,58 millones de metros cúbicos, un 2,1% menos que durante el mismo período del año pasado. El informe señala que se trata del menor volumen para un primer semestre desde 2021.

YPF, Shell y Axion también vendieron menos

La retracción se reflejó entre las principales marcas del mercado. YPF, que concentra el 55,7% de las ventas, registró una caída del 5,2% en julio, la mayor desde febrero de 2025.

Shell, en tanto, redujo sus despachos un 7,0% interanual, mientras que Axion registró una baja del 3,8%.

El retroceso de la venta de combustibles tuvo un alcance amplio en el país. De las 24 jurisdicciones, apenas tres mostraron variaciones positivas: La Pampa, con un aumento del 0,7%; Neuquén, con 0,5%; y Santiago del Estero, con 0,2%.

En las 21 jurisdicciones restantes hubo descensos interanuales y ocho registraron caídas de doble dígito. Las mayores bajas se produjeron en Tucumán (-22,4%), Jujuy (-16,4%) y Salta (-15,9%).

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