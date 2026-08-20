jueves 20 de agosto de 2026
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20 de agosto de 2026
La producción en crisis.

Movilizaciones contra el Gobierno de Milei: denuncian el cierre de 30.000 pymes

En el marco del Día del Empresario Nacional, empresarios y empresarias PyMEs de distintos puntos del país se concentraron frente a la Casa Rosada.

Denuncian el cierre de 30.000 pymes.

Denuncian el cierre de 30.000 pymes.

La jornada, convocada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer y otras entidades empresarias, reunió a representantes de distintos sectores y regiones del país.

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La convocatoria tuvo como antecedente una actividad realizada por ENAC en 2024, cuando alrededor de 150 empresarios y empresarias de todo el país se reunieron frente a Casa Rosada para reclamar por una Ley de Emergencia PyME en el marco del cierre de 10.000 empresas en los primeros 6 meses de gobierno de Milei.

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