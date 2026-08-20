Movilizaciones contra el Gobierno de Milei: denuncian el cierre de 30.000 pymes

Denuncian el cierre de 30.000 pymes.

En el marco del Día del Empresario Nacional, empresarios y empresarias PyMEs de distintos puntos del país se concentraron frente a la Casa Rosada para visibilizar el cierre de 30.000 empresas durante el Gobierno de Javier Milei y reclamar por la situación que atraviesa el entramado productivo nacional.

La jornada, convocada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer y otras entidades empresarias, reunió a representantes de distintos sectores y regiones del país.

La convocatoria tuvo como antecedente una actividad realizada por ENAC en 2024, cuando alrededor de 150 empresarios y empresarias de todo el país se reunieron frente a Casa Rosada para reclamar por una Ley de Emergencia PyME en el marco del cierre de 10.000 empresas en los primeros 6 meses de gobierno de Milei.

Compartí esta nota en redes sociales:







