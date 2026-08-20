Lomas vuelve a bailar con una nueva edición de la Matinée inclusiva

Lomas de Zamora tiene una fiesta inclusiva en la que todos tienen la posibilidad de bailar y divertirse. Se trata de la exitosa Matinée en Auditorio Sur , que este sábado tendrá una nueva edición con entrada gratuita.

El evento organizado por el Municipio junto a un grupo de familias se realizará de 18 a 20 en el complejo ubicado sobre la Avenida Meeks 1080 , a metros de la estación de Temperley , donde los mayores de 12 años podrán ingresar y llevar un acompañante en caso que sea necesario.

Creado por el Municipio. Tras la jubilación, personas con discapacidad de Lomas tienen un lugar de contención

A la fiesta van principalmente a adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que asisten a escuelas especiales, centros de día y hogares . Tanto las luces como el sonido del lugar se ajustan a sus necesidades y preferencias para garantizar una experiencia cómoda, segura e inclusiva.

Analía Abdo es la mamá de Lautaro Molinares, un joven con parálisis cerebral que es DJ y tuvo varias presentaciones en la Matinée. "Ya tocó varias veces y es lo más maravilloso que le pasa en su vida. Él juega al fútbol y pone música en otros lados, pero la Matinée en Auditorio es lo más", destacó, y agregó: "Hace más de tres años que vamos y es un espacio en donde disfrutamos todos".

Las luces y el sonido del lugar se ajustan a las necesidades de los participantes.

El lugar también cuenta con rampa y baño para discapacitados, piso nivelado, salida de emergencia, servicio médico y de ambulancia, personal encargado de la supervisión y agentes de tránsito ordenando el ingreso en la puerta.

Un espacio de inclusión que es un éxito en Lomas de Zamora

La Matinée Lomas arrancó en junio de 2015 por iniciativa de un grupo de madres. En ese momento iban pocas personas y, con el correr de los años, se fueron sumando cada vez más asistentes tanto de Lomas como de Lanús, Monte Grande, Avellaneda, Ezeiza, Guernica, Glew, Florencio Varela y Moreno.

Actualmente, a cada evento van entre 600 y 800 personas. Las familias siempre agradecen la posibilidad que tienen sus hijos de divertirse, hacer nuevos amigos y compartir una experiencia tan linda.

"Cada vez más familias se suman al evento y siempre se van contentas de tener un lugar en el que se puede bailar y hablar porque no hay un ruido ensordecedor. Es un baile tradicional como los que conocemos en el que todo tipo de personas pueden coexistir, estar en movimiento y pasarla realmente bien", destacó María Martínez, una de las madres fundadoras de la Matinée.