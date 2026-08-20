Banfield sumó a su sexto refuerzo y amplía su renovación en el plantel

Luego de semanas complejas marcadas por la ingeniería económica para levantar las deudas que bloqueaban su operatividad en la FIFA, Banfield cerró un movido mercado de pases con una incorporación de peso para la zaga central: Renzo Malanca.

El defensor de 23 años se suma al proyecto futbolístico del sur tras un destacado paso por Huachipato de Chile, sellando una llamativa transferencia en la que el club argentino adquiere el 50% de sus derechos federativos por una cifra cercana a los 400 mil dólares.

Lo curioso del acuerdo radica en los plazos financieros: Banfield comenzará a abonar la primera cuota del zaguero recién en julio de 2027, con un vínculo contractual extendido hasta diciembre de 2029. De esta manera, Renzo Malanca corona una lista de refuerzos pensados para nutrir todas las líneas del esquema de Pedro Troglio.

La dirigencia de Banfield encabezada por Matías Mariotto agilizó la inscripción de sus futbolistas tras sanear la economía del club. La nómina de refuerzos que ya están a disposición del cuerpo técnico está compuesta por seis futbolistas nuevos que llegaron para ampliar el plantel comandado por Pedro Troglio.

Entre los jugadores que se sumaron se encuentran Lautaro Cano ( lateral izquierdo de proyección que se acopló en condición de jugador libre luego de su paso por el fútbol de Chipre); Nehuén Paz (experimentado defensor central con pasado en Huracán, clave para aportar jerarquía y solidez a la última línea en dupla o rotación con Renzo Malanca); Manuel Arteaga (mediocampista de contención y distribución, sumado para dar equilibrio y variantes en la zona medular del mediocampo); Matías Hernández (delantero juvenil de 21 años que arribó a préstamo desde San Lorenzo con una opción de compra para el Taladro) y Alexander Machado (atacante uruguayo de 24 años, cedido desde Peñarol, quien llegó con el antecedente de haber sumado minutos con la Selección absoluta de su país).

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Balance de bajas

Con la intención de renovar el aire en el vestuario, Banfield registró salidas notorias en esta ventana de transferencias. Entre las bajas más significativas se destacan la venta de Tiziano Perrotta al Elche de España (cedido inicialmente a Defensa y Justicia), además de las salidas en condición de libres o transferidos de Sergio Vittor, Nicolás Colazo, Danilo Arboleda y Mauro Méndez.

Con las inhibiciones finalmente en el pasado y el transfer de los futbolistas habilitado, Pedro Troglio cuenta con un plantel remodelado y listo para afrontar las exigencias en el Torneo Clausura y en la Copa Argentina.