Lionel Messi, antes de su retiro de la Selección: "Gracias por quererme tanto"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó un último mensaje como despedida hacia los hinchas del conjunto nacional, a través de un video donde tiene la vestimenta de la nueva camiseta, especial, que usará en el partido contra Benín, donde mencionó: “Llegó el momento”.

El emblema y representante, por más de 20 años, de la celeste y blanca, tendrá sus últimos minutos vestido con dichos colores en el partido que se disputará esta noche en el estadio Monumental; por esta razón Lionel dedicó un mensaje donde afirmó: “Me voy en paz. Dejé todo”.

Al ritmo de la canción “Gracias a la vida” de la cantautora de folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la casaca con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022, señaló: “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”.

View this post on Instagram “Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, finalizó el mensaje emotivo que dedicó Messi por el punto final que le pone a su historia con la “Albiceleste”, donde rompió todo tipo de récords y que, a partir de la próxima fecha FIFA, la camiseta con el número que representó y defendió en cada encuentro y torneo durante más de dos décadas tendrá otro nombre en la espalda.

El partido de hoy, un homenaje a Messi La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

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