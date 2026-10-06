Despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: qué artistas tocarán en vivo

Soledad será una de las artistas que tocarán en vivo.

El Estadio Monumental de River Plate es el escenario de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en un encuentro amistoso frente al combinado de Benín. El evento además contará con música, shows en vivo y hasta una sorpresa en el cierre.

La música será protagonista de una grilla de artistas que musicalizará cada momento de la despedida, desde la apertura hasta el gran cierre, que incluirá fuegos artificiales.

Entre otros artistas, estarán tocando en vivo Soledad Pastorutti, Gaspar Benegas, Damas Gratis y Ulises Bueno. Los shows se podrán seguir desde la pantalla de Telefe.

La despedida de Lionel Messi. La programación para la despedida de Lionel Messi Previa

• 17.30: Apertura con Un poco de ruido y banda en vivo. • 17.40: Sebastián Mendoza. • 17.50: Román, El Original. • 18: Show de Amar Azul. • 18.10: Santi Cairo. • 18.20: Show de Q' Lokura. • 18.40: Animación a cargo de Un poco de ruido. • 19.00: Damas Gratis. • 20: Himno nacional interpretado por Fabio Santana. Entretiempo: • Show musical de Gaspar Benegas. Cierre (Post-partido): • 22.00: Espectáculo de drones y fuegos artificiales. • 22.10: Soledad Pastorutti. • 22.15: Ulises Bueno. • 22.30: Gran Show Sorpresa.

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