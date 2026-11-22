Manifestaciones a favor de la víctima en los Tribunales de Lomas.

La Justicia de Lomas de Zamora absolvió a un hombre que había sido acusado de abusar sexualmente de su hija en el partido de Almirante Brown . El proceso judicial se extendió durante diez años.

Todo empezó en 2015. La víctima, identificada con el nombre de fantasía “Cindy” para resguardar su identidad, le contó a su madre qu e su propio padre había abusado de ella . Inmediatamente la mujer denunció el hecho ante la Justicia.

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Si bien se abrió una investigación, un juzgado de Familia de Lomas había ordenado la revinculación de la niña, que en ese momento tenía 5 años. “Cindy” terminó denunciando nuevo abusos por parte de su padre.

Esa nueva denuncia fue ratificada posteriormente por Cámara Gesell y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°16 de Lomas de Zamora. La investigación se extendió por diez años, hasta que la causa llegó a juicio oral y público, por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” .

Absolución en los Tribunales de Lomas

El fallo indignó a la familia de la víctima.

Esta semana, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora declararon la absolución del imputado por unanimidad. Solamente dio a conocer la sentencia, pero no comunicó los fundamentos de la decisión de los jueces.

El planteo sorprendió a la familia de la víctima y a la abogada que los representa y provocó una fuerte indignación. Durante la etapa de alegatos, la letrada querellante había pedido ocho años de prisión para el imputado, mientras que la fiscalía solicitó tres años de cárcel de ejecución condicional.

El tribunal finalmente adhirió al planteo de la defensa del acusado, que había solicitado la absolución del hombre. La abogada de la familia avisó que apelará el fallo ante el Tribunal de Casación Penal.