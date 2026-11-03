Mató a su suegro en Lomas de Zamora y lo condenaron a 17 años de prisión

Javier Toscano González fue juzgado por asesinar a tiros a su suegro, Claudio Lencina.

Condenaron a 17 años de prisión a un hombre que asesinó a balazos a su exsuegro durante una violenta discusión en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora , en noviembre de 2024.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°8 de Lomas de Zamora declaró a Javier Toscano González culpable del delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” , por haber matado a Claudio Lencina , el padre de su expareja.

La víctima defendió a su hija. Comienza el juicio contra el hombre acusado de asesinar a balazos a su suegro

Sigue el juicio. Piden 17 años de prisión para un hombre acusado de matar a su exsuegro

En el cierre del juicio, quedó desestimado el planteo de la defensa, que pedía la absolución del imputado. El TOC 8 de Lomas convalidó la hipótesis del fiscal del caso, Sebastián Grys, y coincidió con el monto de pena que había solicitado durante los alegatos.

De esta manera, Toscano González deberá cumplir 17 años de prisión . El veredicto fue comunicado oficialmente este martes, según informaron fuentes del caso a La Unión .

Durante el juicio, la familia de Lencina denunció amenazas por parte del detenido. “Él está preso, pero su familia nos vive amenazando y tenemos miedo”, había expresado Brenda, una de las hijas del hombre asesinado.

Además, los damnificados sostenían que el asesino seguía en pareja con la hija de Lencina, quien también había sido denunciada por amenazas y por ayudar a Toscano González a ocultarse mientras estuvo prófugo.

El crimen de Claudio Lencina

Claudio Lencina fue asesinado por defender a su hija en Lomas de Zamora.

El homicidio ocurrió el 9 de noviembre de 2024 en una vivienda ubicada en Claudio de Alas y Capitán Sarmiento, en Villa Albertina. Allí vivía la expareja de Javier Toscano González.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación y el juicio, el agresor llegó al lugar en un Ford Focus y habría comenzado a provocar disturbios. Su exsuegro, Claudio Lencina, salió de la vivienda para defender a su hija y le pidió que se retirara.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el acusado habría retrocedido unos pasos, sacó un arma y le efectuó varios disparos a Lencina, quien murió poco después como consecuencia del ataque. Toscano González fue detenido aproximadamente un mes después por el homicidio.