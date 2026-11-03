martes 03 de noviembre de 2026
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3 de noviembre de 2026
Es un escándalo.

Julieta Prandi sospecha de "un plan macabro" de Ana Paula Dutil

Yanina Latorre contó nuevos detalles de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega relacionados con el entorno del cantante.

Julieta Prandi, contra Ana Paula Dutil, la exmujer de Emanuel Ortega.&nbsp;

Julieta Prandi, contra Ana Paula Dutil, la exmujer de Emanuel Ortega. 

La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo y en el programa de Yanina Latorre aportaron nuevos detalles sobre los conflictos que tuvo la pareja. Incluso sumaron a Ana Paula Dutil, la ex del cantante.

En Sálvese quien pueda, en América TV, la conductora ventiló los problemas de confianza que atravesaba la pareja, entre otras cuestiones que llevaron a la separación.

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Luego, Majo Martino compartió una frase que, según contó, le había transmitido uno de los integrantes de la familia de Emanuel Ortega, en referencia a la dinámica que mantenían Julieta Prandi y el cantante.

"Es que los Ortegas sabían dónde iba a terminar esta relación. Uno de los Ortegas, la frase exacta que me dijo es: 'Una relación en donde te revisan el teléfono todos los días no puede terminar bien'", reveló la periodista para echar más leña al fuego.

Más detalles de la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Fue entonces que Yanina Latorre decidió profundizar en la interna de la pareja y describió una relación atravesada por los recurrentes celos de la modelo.

"Bueno, eso les quiero contar. El vínculo de ellos era tóxico, porque ella es celosa. Dicen que Emanuel es seductor, pero dicen también que Emanuel nunca la cagó, que nunca tuvieron un problema. Pero bueno, el vínculo era tóxico. Durante cinco años, ella le revisó mucho el teléfono. Lo sabían todos, lo veía Emanuel, lo veían todos", aseguró Yanina Latorre.

También reconstruyó uno de los primeros conflictos que habría generado una fuerte crisis entre ellos, relacionado con la cantante Mariana Marx.

“Cuando ocurre esta crisis de Mariana Marx, la primera, la que conocemos, él omite, vuelvo a decir, no es que le miente, omite decirle que iba a ir Mariana grabar y encima Mariana llevada por Ana Paula, porque ella cree que hay un plan macabro de Ana Paula Dutil por separar a Emanuel de ella y presentarle mujeres", relató Yanina Latorre.

La conductora explicó que aquel episodio habría derivado en una discusión importante y en una posterior separación. "Cuando fue Mariana hubo un entredicho, en medio un escandalete. Y eso quedó ahí. Crisis, se separan. Emanuel a ella la quiere, la defiende, no habla mal de ella, lo único que le molesta es esta parte del celo o la revisada", sentenció la conductora.

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