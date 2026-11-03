Los números de Ciudad de Bolivar, el próximo rival de Temperley

Temperley finalizó en el 3° puesto de la zona B de la Primera Nacional y enfrentará al 7° de la zona A, lugar en el que terminó Ciudad de Bolívar , por los octavos de final del Torneo Reducido , con la ilusión de dar el primer paso en su camino por el ascenso a la Liga Profesional .

El "Gasolero" tendrá ventaja en este enfrentamiento y eso alimenta su confianza, ya que no sólo jugará en condición de local sino que, además, le alcanzará con un empate para clasificar. Sin embargo, el desafío no será sencillo y su próximo rival representa una prueba bastante exigente.

El equipo de interior de Buenos Aires fue uno de los más regulares de su zona , siempre se mantuvo en puesto de Reducido y se presentará en el estadio Alfredo Beranger con un dato interesante: es uno de los tres clubes con mejor campaña de visitante de esta temporada.

Dirigido por Diego Funes, el mismo que lo ascendió a la segunda categoría del fútbol argentino , el conjunto bolivarense fue una de las revelaciones de la Primera Nacional . Con la figura estelar de Armando González y la experiencia de Nahuel Yeri (ex Banfield), impuso respeto con la base del equipo que ascendió y fue uno de los animadores del torneo.

Una de sus principales virtudes fue su regularidad, ya que se mantuvo en los puestos de arriba durante gran parte de la temporada y no tuvo grandes baches, haciendose fuerte a través del orden y de la disciplina táctica.

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A lo largo de la temporada, Ciudad de Bolivar sumó 51 puntos, producto de 13 victorias, 12 empates y 11 derrotas, y cerró la etapa regular con una efectividad del 47% de los puntos en juego, manteniendo una producción similar de local como de visitante.

Justamente, la performance que obtuvo afuera de su casa es su carta de presentación de cara al partido ante Temperley en el Beranger: obtuvo 48% de los puntos en juego en esa condición, producto de siete victorias, cinco empates y apenas seis derrotas, y se ubica tercero en la tabla que compuesta solo los puntos de visitante.

La cuenta pendiente: poco poder de gol

Ciudad de Bolívar es el equipo con menos goles a favor de los 16 conjuntos que disputarán los octavos de final del Torneo Reducido, con 30 conquistas en 36 partidos. Guillemo Sánchez, con ocho tantos, es su máximo anotador, seguido por Armando González y Maximiliano Gutiérrez con 4 tantos cada uno.

En cuanto a la faz defensiva, el equipo de Diego Funes no es uno de los equipos con menor cantidad de goles en contra, pero en esa faceta está una de sus principales fortaleza, ya que en 16 partidos logró terminar con su valla en cero. Gracias a esto, el arquero Agustín Rufinetti se convirtió en el segundo arquero que más veces lo logro en la zona A y se ubican entre los ocho primeros contalibilizando a todos los equipos de la segunda categoría.