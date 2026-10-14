Temperley se clasificó otra vez a la Copa Argentina: sus mejores actuaciones

Mientras pelea por un lugar en la gran final de la Primera Nacional, Temperley cumplió otro objetivo importante: con la victoria ante Nueva Chicago, se clasificó a la próxima edición de la Copa Argentina , un certamen que siempre le cayó bien y del que tiene grandes recuerdos.

Semifinalista en 2018 y verdugo de dos grandes como River Plate y San Lorenzo marcan algunos de los hitos del “Gasolero” en el certamen federal, donde consiguió sus mayores proezas de los últimos años y nuevamente dirá presente en las instancias finales.

A Temperley le sienta bien este torneo que reúne a equipos de todas las divisiones del fútbol argentino y hay un dato que lo refleja a la perfección: es la institución del ascenso que más veces alcanzó los cuartos de final de esta competencia.

El equipo de Turdera lo consiguió en tres oportunidades: la primera fue en 2018, después repitió en 2021 y la última vez fue en 2024. Gracias a estas tres campañas, se posicionó como uno de los mejores representantes de la Primera Nacional en el certamen, solo por debajo de Estudiantes de Buenos Aires, que fue semifinalista en dos oportunidades.

¡CLASIFICADOS A LA COPA ARGENTINA 2027 Y AL REDUCIDO!



A falta de tres fechas para el cierre del Torneo de la Primera Nacional, el Club Atlético Temperley aseguró su clasificación en la Copa Argentina 2027 y al Reducido.



¡Vamos por más, Cele! pic.twitter.com/GNZbR0ZjuW — Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 13, 2026

La mejor campaña de Temperley en la Copa Argentina

Sin dudas, la mejor actuación del "Celeste" fue en la edición 2017-2018, en la que estuvo muy cerca de llegar a una final histórica. El equipo dirigido por Cristian Aldirico llevó a Rosario Central a los penales tras un empate agónico en una semifinal jugada en Córdoba, pero no pudo dar el golpe en la definición desde los 12 pasos.

A pesar de eso, lo hecho por el equipo gasolero fue muy destacado, ya que después de eliminar a Estudiantes de Buenos Aires (1-0) y Deportivo Maipú (4-0) en las primeras dos instancias, dejó en el camino a dos equipos de Primera División como Argentinos Juniors (2-0) y San Lorenzo (al que eliminó por penales tras empatar 1-1) para convertirse en el tercer equipo del ascenso en alcanzar dicha semifinal.

Temperley perdió por penales ante Central.

También es para subrayar lo realizado en las ediciones 2020-2021 y 2024, en las que terminó entre los ocho mejores del país.

En la primera, eliminó a Deportivo Riestra (por penales tras igualar 0-0), Talleres de Escalada (4-0) y Sarmiento de Junín (1-0) para meterse en cuartos de final, donde cayó ante Talleres de Córdoba (1-2). Pero la edición de 2024 tuvo un condimento especial.

El batacazo ante River Plate y un recuerdo para toda la vida

La actuación en 2024 quedó marcada por la histórica victoria ante el "Millonario" en los 16avos de final. El equipo que dirigía Walter Perazzo dio el gran golpe en Mendoza y escribió una de las páginas más gloriosas del club de 9 de Julio y Dorrego.

Así se celebró el triunfo histórico ante River Plate.

Con el gol de Fernando Martínez para igualar 1 a 1 el encuentro en tiempo de descuento y después con una gran actuación de Francisco Rago en los penales, el “Gasolero” eliminó a River por 5 a 4 en la definición desde los 12 pasos e hizo historia.

Después de eso, lo ratificó al imponerse por la misma vía a Mitre de Santiago del Estero para llegar por tercera vez a los cuartos de final, aunque no pudo dar otro golpe y fue eliminado por Central Córdoba, que terminaría quedándose con el título.