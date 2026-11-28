Mateo Mendizábal, figura de Banfield en el Mundial Sub 17.

Con apenas 17 años, Mateo Mendizábal atraviesa uno de los momentos más importantes de su incipiente carrera futbolística. Surgido de la cantera de Banfield y único representante del club en el plantel albiceleste, el zaguero central se afianzó en la línea defensiva del equipo dirigido por Diego Placente durante la fase inicial de la Copa Mundial Sub-17 que se disputa en Doha.

Tras un debut adverso de la Selección Argentina en el Grupo C con derrota 2-0 ante Australia, el cuerpo técnico apostó por variantes para encarar la recta final de la zona. Allí apareció el nombre de Mendizábal, quien ingresó al once titular en la segunda fecha frente a Mozambique. En aquel encuentro, el defensor disputó todo el partido en la victoria 2-1 que revitalizó las aspiraciones nacionales en el certamen.

En el cierre de la fase de grupos ante Dinamarca, Placente volvió a ratificar su confianza en el futbolista del Taladro. Mendizábal integró nuevamente la zaga titular en un duelo vibrante que terminó igualado 3-3 tras una remontada argentina en el segundo tiempo, resultado que selló la clasificación al cuadro de eliminación directa como escolta del grupo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C. A. Banfield (@cab_oficial) El camino en Banfield y lo que viene Nacido en Claypole y formado en el predio de Luis Guillón desde los seis años en categoría pre-infantiles, Mendizábal dio el salto a entrenar con la Primera División de Banfield a fines de 2025 y realizó la pretemporada con el plantel profesional en enero de este año. Su rendimiento como pilar de la Reserva y su participación en el Sudamericano Sub-17 —donde Argentina alcanzó la final y obtuvo el boleto mundialista— lo llevaron a firmar en mayo su primer contrato profesional con la institución albiverde hasta diciembre de 2028.

Con la etapa inicial superada, el seleccionado argentino ya enfoca su preparación en los 16avos de final. El próximo desafío será el lunes 30 de noviembre en el complejo Aspire Zone frente a México, un rival que llega invicto tras liderar su grupo y ante el cual Mendizábal se perfila nuevamente para custodiar el fondo de la Albiceleste en busca del pase a los octavos de final.

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