El mercado de pases de los entrenadores en el fútbol argentino comienza a moverse con fuerza de cara a la temporada 2027 y, en las últimas horas, un nombre conocido volvió a sobrevolar los pasillos del estadio Florencio Sola: Diego Dabove.

El técnico de 53 años se encuentra actualmente en libertad de acción luego de presentar su renuncia indeclinable en Tigre, ciclo que llegó a su fin tras la reciente caída ante Atlético Tucumán en el marco del Torneo Clausura 2026. Con el pase en su poder, su perfil vuelve a aparecer en el radar de la dirigencia de Banfield como una alternativa concreta en caso de producirse una renovación en el banco de suplentes.

Según confirmó el periodista Ángel Cabaña, el futuro entrenador de Banfield no será ni Julio César Falcioni, Nicolás Domingo, mucho menos Omar Zarif y tampoco Javier Sanguinetti. Con el enigma comenzaron a trascender nombres por parte de los usuarios en X y se terminó confirmando el nombre de Diego Dabove , un viejo conocido que podría volver a calzarse el buzo de entrenador del Taladro.

La posibilidad de que Diego Dabove regrese a Peña y Arenales está estrechamente ligada al futuro inmediato de Pedro Troglio. Si bien Troglio es quien actualmente comanda al plantel profesional de Banfield , distintas versiones indican que su continuidad para el próximo año no está garantizada, e incluso su nombre figura en la carpeta de otros clubes de Primera División, como el propio Atlético Tucumán —donde, curiosamente, Diego Dabove también es uno de los principales apuntados—.

Ante un eventual fin de ciclo de Pedro Troglio, la comisión directiva albiverde evalúa opciones con experiencia comprobada en la categoría y conocimiento de la idiosincrasia del club. Allí es donde la figura de Diego Dabove gana terreno.

No es Falcioni, tampoco Domingo, mucho menos Zarif y obvio que Sanguinetti no...el futuro nuevo técnico de #Banfield ya trabajo en el club ??? https://t.co/cLXpYFeGP6 — Angel Cabaña (@angeldebanfield) November 25, 2026

El antecedente de Diego Dabove en Banfield

De concretarse su llegada, sería la segunda etapa del entrenador al frente del equipo. Diego Dabove ya dirigió a Banfield entre octubre de 2021 y mayo de 2022, un período en el que sentó bases competitivas y dejó una buena imagen en cuanto a su metodología de trabajo, más allá de que los resultados irregulares en el cierre terminaron precipitando su salida.

Por el momento, no existen negociaciones formales ni contactos oficiales confirmados entre las partes, pero la disponibilidad inmediata del DT y la incertidumbre sobre el futuro del banco banfileño alimentan la expectativa de un posible reencuentro para afrontar los desafíos del 2027.