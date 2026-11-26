La Justicia de Lomas de Zamora confirmó la elevación a juicio de la causa por el femicidio de Noelia Rivero , asesinada a puñaladas en mayo pasado en Temperley . Sin embargo, el acusado, Tomás Adrián Núñez , es inimputable.

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que las pericias psiquiátricas determinaron que la expareja de la joven no está en condiciones de ser juzgado.

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Según pudo averiguar este medio, los resultados de los estudios incorporados a la investigación concluyeron que Núñez no puede ser considerado penalmente responsable. De esta manera, aunque la elevación a juicio fue confirmada, su situación deberá ser analizada por la Justicia a partir de las conclusiones de los especialistas.

El acusado, de 37 años, permanece alojado en la Unidad 34 de Melchor Romero, un establecimiento destinado a internos con padecimientos psiquiátricos. La evaluación de su estado de salud mental había sido uno de los puntos centrales de la investigación y ya había generado interrogantes sobre la posibilidad de que afrontara un debate oral tradicional.

La fiscal Marcela Juan, titular de la UFI 16 de Lomas de Zamora, había solicitado la elevación a juicio en septiembre. Ahora, con la confirmación de esa instancia y los resultados de las pericias, el expediente deberá continuar su recorrido judicial.

Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas en Temperley.

El femicidio de Noelia Rivero

El crimen ocurrió el 30 de mayo de 2026 en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, en Temperley Oeste. Ese día, Núñez llamó al 911 y aseguró que tenía secuestrada a su pareja y que iba a matarla.

La propia Noelia también logró comunicarse con el servicio de emergencias para pedir ayuda y advertir que su pareja quería asesinarla y no la dejaba salir.

Cuando los efectivos policiales finalmente ingresaron a la vivienda, encontraron a la joven muerta, con múltiples heridas de arma blanca, mientras que Núñez fue detenido en el lugar, luego de que intentara quitarse la vida y sufriera cortes en los brazos y el cuello.

La causa avanzó con informes médicos que describieron un cuadro psiquiátrico complejo, atravesado también por el consumo problemático de sustancias.