La fe volverá a ponerse en movimiento y miles de vecinos de Lomas de Zamora serán parte de una nueva demostración de devoción y solidaridad . Este domingo se realizará la Peregrinación en Bicicleta a Luján , una tradición que reúne a la comunidad en un recorrido cargado de emoción, esperanza y espíritu colectivo.

"Nos estamos preparando con grandes expectativas porque desde Lomas van a salir 3.500 personas, una convocatoria que supera a la de años anteriores así que estamos muy contentos y ansiosos por este evento masivo declarado de Interés Provincial ", destacó Carlos Bakus, coordinador de la peregrinación en Zona Sur .

Los ciclistas se juntarán a las 5 de la mañana en la Catedral de Lomas , ubicada sobre Sáenz y la avenida Hipólito Yrigoyen (frente a la Plaza Grigera ). "De ahí vamos hasta el cruce de Colombres y Camino Negro , donde se sumarán otras 70 personas. Después pasamos por el cruce de la Universidad de Lomas hasta llegar a San Justo , donde tenemos un descanso con baños y buffet", detalló Bakus.

La llegada estimada a Luján es al mediodía luego de pedalear más de 70 kilómetros. Algunas personas van para cumplir una promesa y otras para dar una muestra de fe. "Es un ambiente familiar, tranquilo y una experiencia que se vive con mucha intensidad, alegría y solidaridad porque nos ayudamos entre todos para llegar en las mejores condiciones. Yo siempre voy con mi familia y es muy emocionante", expresó Carlos, que participa de la bicicleteada junto a su esposa e hijo.

Ante cualquier consulta sobre la jornada, las personas pueden comunicarse con Carlos por WhatsApp al 11-6898-7003. "Vamos a poner micros a precios accesibles para los que quieren volver desde Luján con mayor comodidad", informó.

El recuerdo y la emoción de ver al Papa León XIV en Lomas

Durante su histórica visita a la Argentina, el Papa León XIV pasó por Lomas de Zamora y generó una convocatoria de miles de vecinos que acompañaron el recorrido hasta Cottolengo Don Orione en Claypole.

"Con mi familia fuimos hasta Colombres y Camino Negro para verlo y fue realmente emocionante. Hacía mucho que no se vivía algo así y su visita despertó tanto entusiasmo que también impulsó la convocatoria para la Peregrinación en Bicicleta a Luján. Muchos se van a sumar este año por primera vez", remarcó Carlos.

Personas de todas las edades pueden sumarse a la bicicleteada de este domingo. "Vamos a tener un operativo con bomberos, ambulancia y un grupo de rescate. Desde el Municipio de Lomas nos donaron 2.500 aguas para repartir y utilizar durante el trayecto", contó el coordinador, quien indicó que "se espera una convocatoria total de 23 mil personas".