Así se vivió el paso del papa León XIV por las calles de Lomas de Zamora

Miles de fieles se apostaron desde muy temprano en las distintas intersecciones de Camino Negro para ver pasar al Papa León XIV . A partir de las 7 de la mañana comenzaron a acercarse los vecinos de Lomas de Zamora para ser parte de este momento histórico en el recorrido que hizo el Santo Padre para llegar al Cottolengo Don Orione.

Los vecinos desde muy temprano y algunos desde la madrugada, se ubicaron en los lugares autorizados para poder ver pasar al Papa por Lomas. En las intersecciones de Camino Negro con Colombres y con Larroque había una gran cantidad de fieles que esperaron ver pasar a León XIV.

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Lo mismo sucedió sobre la Avenida Juan XXIII por donde pasó toda la comitiva del Papa para llegar al encuentro de las más de 400 personas con discapacidades que conviven en el Cottolengo ubicado en Claypole. Bajo la premisa de acompañar y recibir a León es que los vecinos quisieron brindarle una gran bienvenida.

Muchos de los vecinos de los barrios que costean el Camino Negro como Centenario, Budge, Fiorito y Villa Galicia, de Lomas decidieron congregarse para recibir al Papa. Algunos fueron en familia, con sus instituciones religiosas y hasta con sus grupos solidarios.

Con mucha emoción, con banderas argentinas y papales con los colores amarillos y blancos recibieron al Papa en medio de un recorrido junto a una larga comitiva que salió desde el Barrio Porteño de Recoleta hasta Claypole en la Provincia de Buenos Aires.

En el Cottolengo, fue Monseñor Lugones quien se encargó de recibir a León XIV con la frase: "Bienvenido a la diócesis de Lomas de Zamora". También al finalizar el acto en el Cottolengo Don Orione se le entregó al Papa, la Virgen Nuestra Señora de la Paz que es tan representativa para todos los lomenses.

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