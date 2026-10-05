Lomas de Zamora: detuvieron a dos jóvenes acusados de robar una moto en Camino Negro

Dos delincuentes que habían robado una moto en Camino Negro fueron detenidos por la Policía tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora .

Todo empezó cuando un grupo de ladrones interceptó a la víctima mientras circulaba en una motocicleta marca Mondial 110, sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de Virgen de Itatí , en la localidad de Villa Centenario . Le apuntaron con un arma y le robaron el rodado.

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Efectivos de la Comisaría 7ª de Villa Centenario quedaron a cargo de la investigación y lograron encontrar la moto robada poco después. Sin embargo, siguieron con las tareas investigativas para encontrar los responsables del robo.

Tras analizar cámaras de seguridad y realizar tareas de campo, los investigadores lograron identificar dos domicilios vinculados a los sospechosos: uno en la calle Andrés Bello al 200 y otro en Rawson al 2600 , ambos en Villa Albertina. La fiscalía interviniente autorizó los allanamientos de urgencia en esos objetivos.

Los policías arrestaron a dos jóvenes de 18 y 20 años, señalados como presuntos autores del robo de la moto en Camino Negro. Además, secuestraron dos motos y un casco que habrían sido utilizadas durante el asalto, ropa, celulares y un cargador de una pistola Bersa.

Los sospechosos detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que continúa con las tareas investigativas para identificar a los demás responsables del robo.