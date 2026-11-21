La influencer Candela Arizaga compartió una imagen en las redes sociales donde manifiesta que planea tener hijos con el sindicalista Facundo Moyano , a un mes de que se dictara la medida de restricción perimetral en una causa por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

A través de sus historias en Instagram, Candela Arizaga publicó una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se la puede ver junto a Facundo Moyano y a un niño con los rasgos de ambos. Junto a la publicación escribió: “ ¿Se imaginan? ”, con varios emojis.

En las últimas semanas, Candela Arizaga ya había manifestado públicamente sus deseos de formalizar la relación. A principios de octubre, cuando una periodista le preguntó si tenía ganas de casarse con el exdiputado nacional, respondió: "Con él, todo".

Además, ambos habían compartido fotos y videos juntos durante un viaje a Madrid, España, donde blanquearon su reconciliación luego de varias semanas sin poder mantener contacto por la medida judicial.

Días después, la influencer volvió a quedar en el centro de la escena cuando fue consultada sobre los rumores de embarazo. En aquella oportunidad, no confirmó ni desmintió las versiones y se limitó a responder: "No puedo responder eso".

Finalmente, el 26 de octubre, la Justicia dispuso el cese de la restricción de acercamiento que pesaba sobre Facundo Moyano. Al salir de la audiencia, el sindicalista confirmó la decisión y aseguró que ya podía volver a ver a su pareja con normalidad.

La causa se originó el 4 de agosto, cuando Facundo Moyano fue detenido luego de un confuso episodio ocurrido en un edificio del barrio porteño de Belgrano. La investigación incluyó acusaciones por presunta privación ilegítima de la libertad, desobediencia y lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género.