La justicia levantó la perimetral de Facundo Moyano y ya puede encontrarse con Candela Arizaga

Facundo Moyano, tras la audiencia de esta mañana.

En la audiencia de esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, se levantó la perimetral que tenía Facundo Moyano que le impedía ver a su novia Candela Arizaga.

“Es una cuestión mediática es porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real”, expuso el exdiputado a la salida de la audiencia.

En este marco, anunció que levantaron la perimetral en su contra, dispuesta hace tres meses en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, que derivó en un escándalo en plena calle. Se mostró contento por la resolución: “Ahora nos podemos ver con normalidad”.

La declaración de Moyano estaba prevista para el jueves 22 de octubre, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que tenía fiebre, por lo que no podía presentarse. Horas después se acercó hasta el edificio judicial la joven, quien durante horas solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género.

“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó la joven tras la audiencia.

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