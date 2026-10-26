Cuál fue el negocio que tuvo Marcelo Polino y por qué se fundió como empresario

El periodista y conductor, Marcelo Polino se refirió en el programa La Noche de Mirtha sobre su epata de empresario que no prosperó.

Si bien, el periodista Marcelo Polino ha creado una larga trayectoria dedicado al mundo del show, el chimento y el mundo del espectáculo, también recordó su etapa como empresario en el programa La Noche de Mirtha que transmite la pantalla de El Trece y aseguró que ese negocio no le salió nada bien.

"En un momento tuve una marca de ropa interior. Hacía batas, calzoncillos y todo, pero me fundí", relató con mucho humor el conductor que estuvo como invitado a la mesaza de La Chiqui, quien sigue de licencia y es reemplazada por su nieta Juana Viale.

Sin embargo, la anécdota de Polino continuó y explicó con detalle como le fue en su etapa de empresario: "En ese momento no había tantas redes, y para el negocio hay que poner el cuerpo. Entonces, yo tenía cinco trabajos por día. No podía ir a atender", se justificó.

La etapa de empresario de Marcelo Polino Según comentó, el negocio textil le quitaba un tiempo que no tenía. "Yo vendía y venía la gente del interior. Entonces, tenía que ir a tomar un cafecito, una merienda con cada señora que venía. Me querían ver a mí", destacó sobre este momento que tenía que poner su presencia en cada una de las ventas que obtenía.

"Por ahí me pasaba una tarde tomando un té con vos, que me comprabas dos docenas de calzoncillos y me querían matar", recordó Polino con el humor que lo caracteriza. Cuando vendía los boxer de su propia marca. Los invitados a la mesaza acompañaron la anécdota entre risas mientras seguían el cautivador relato del periodista de espectáculos, quien en el mismo programa confesó que no tienen tanta vida fuera de lo que es la tele y sus trabajos en el teatro como el que protagonizó junto a la comediante, Fátima Florez. "Tuve una marca de ropa interior pero me fundí" - Marcelo Polino #Mesaza pic.twitter.com/qGqa9gtpOt — La Mesaza (@lamesazaarg) October 25, 2026

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