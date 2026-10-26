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Elecciones.

Histórico triunfo de Lula en Brasil: Milei ignoró el resultado y Cristina habló de un 17 de Octubre

Por primera vez en la historia de Brasil, se logra dar vuelta los resultados de la primera vuelta. Lula Da Silva consigue así su cuarto mandato frente a Flávio Bolsonaro.

A los 80 años, Lula Da Silva consiguió un cuarto mandato.&nbsp;

A los 80 años, Lula Da Silva consiguió un cuarto mandato. 

El recuento oficial le dio al candidato del PT un 51,7% de los votos, contra un 48,2% de su rival. El resultado significó una remontada electoral para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos, equivalentes a 56,1 millones de votos, contra el 45,16% y 53,8 millones del actual presidente. Es histórico: por primera vez en la historia de Brasil, un presidente consigue dar vuelta un resultado.

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La reacción de Javier Milei

En Casa Rosada, la noticia fue un bomba. Mientras que Bolsonaro anunció que va a pedir la anulación de la votación de este domingo, Javier Milei evitó saludar a Lula tras su triunfo.

Mientras algunos consideran que la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) garantiza el objetivo de Milei de consolidar su vínculo directo con el presidente estadounidense, Donald Trump, otros advierten que el resultado podría favorecer al peronismo de cara a las elecciones de 2027.

Flavio Bolsonaro no reconoci&oacute; la derrota.

Flavio Bolsonaro no reconoció la derrota.

En Casa Rosada atribuyen la derrota de Bolsonaro a una combinación de factores, entre ellos el impacto de las últimas medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y el rechazo que generaron algunas de sus propuestas entre las mujeres y los jóvenes. También consideran que Lula logró capitalizar una parte importante de los votos que en la primera vuelta habían obtenido otros candidatos.

En paralelo, algunos integrantes del oficialismo advirtieron que el resultado brasileño podría tener repercusiones en la política doméstica. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con experiencia política.

Cristina Kirchner: "Un auténtico 17 de Octubre"

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió Cristina.

Se sumaron más saludos en las redes con el correr de los minutos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó: “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡Hay otro camino”, aseguró.

Desde sus redes sociales, el mandatario pronvincial manifestó que hoy es “una noche histórica” y que, sin dudas, “hay un futuro mejor” luego de que el Partido de los Trabajadores esté en el gobierno por cuarta vez. “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”, concluyó Kicillof.

Asimismo, el ex ministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa, destacó: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”.

Desde sus redes sociales, aseguró que lo sucedido esta noche es “la historia del obrero que perdió hasta ganar”, en una especie de metáfora entre la vida de lucha que tuvo durante décadas y el resultado del balotaje en el que logró más del 51%.

“Fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: en la historia”, concluyó Massa.

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