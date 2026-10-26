Dos estudiantes de letras de la UNLZ crearon el ciclo cultural Mala Palabra

Dos estudiantes de la licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) decidieron llevar su pasión por la literatura más allá de las aulas y convertirla en un proyecto propio. Malena Villagra y Micaela Andrea Escal a son las creadoras de Mala Palabra , un ciclo cultural que busca reunir a escritores, músicos y lectores de zona sur.

La iniciativa tendrá su primera edición el sábado 31 de octubre, de 18 a 22, en el centro cultural La Fábrica, ubicado en Sarmiento 1710, Lanús . La propuesta incluirá recitado de poesía, cuentos, relatos y música en vivo, un micrófono abierto y distintas actividades vinculadas con la producción artística.

El proyecto nació de los encuentros de ambas compañeras de la universidad, que encontraron en sus intereses compartidos la posibilidad de construir algo por fuera de la rutina académica. "Nos dio curiosidad qué pasaba si mezclamos aquello que compartimos en la universidad con lo que disfrutamos por fuera del ámbito académico", explicó Micaela sobre el origen de Mala Palabra.

Para Malena, profesora de Literatura y estudiante de la licenciatura, el ciclo también representa una una oportunidad para desarrollar una faceta cultural que durante años quedó en segundo plano frente a la docencia. "Sentí que era tiempo de darle un empujón a un costado más cultural que siempre tuve pero no me animaba", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALA PALABRA (@mmalapalabra) Será la primera edición del ciclo de literatura, arte y música creados por dos estudiantes de la UNLZ.

De compañeras en la UNLZ a creadoras de un espacio cultural

La experiencia universitaria fue el punto de partida para que ambas se animaran a organizar encuentro que reunieran sus intereses y los de otras personas apasionadas por los libros, aunque comparten la formación en letras, Mala Palabra les permite explorar otro rol: el de impulsoras de una propuesta cultural independiente, con la intención de generar oportunidades para artistas emergentes.

Las dos consideran que estos espacios son especialmente necesarios en un contexto en el que las pantallas y las redes sociales ocupan buena parte de la vida cotidiana. "Muchas veces por cuestiones académicas no podemos juntarnos a disfrutar y compartir momentos", señaló Micaela, quien destacó que la intención es encontrarse con otras personas que disfruten la literatura y construir una comunidad alrededor de ella.

Un gran condimento para la creación fueron las "ganas de hacer algo diferente, algo que renueve y saque un poco de la vida cotidiana, de laburar, estudiar y tantas responsabilidad", enfatizaron.

Malena Villagra y Micaela Andrea Escala son las creadoras de Mala Palabra.

El Parque de Lomas fue testigo de la idea

Micaela fue la que tenía la idea en mente, y se la contó a Malena, mientras paseaban en el Parque de Lomas de Zamora diseñaron la estética, pensaron a quienes iban a invitar y todo empezó a tomar forma. "Nos conocimos en la facu, pegamos mucha onda desde un principio y armar algo juntas fue muy natural, nos llevamos bárbaro como 'socias', como amigas y compañeras de estudio", contó Malena.

La elección del nombre también responde a una búsqueda compartida. Las estudiantes querían resignificar aquello que suele considerarse incorrecto o que permanece oculto. Para ellas, la palabra es el eje del proyecto y una herramienta para abrir preguntas y cuestionar lo establecido. "De lo 'malo' también salen muchas cosas buenas. Sin maldad no existiría la bondad", enfatizó Male.

Una primera edición con literatura, música y artistas locales

El encuentro reunirá a distintos escritores y artistas. Entre quienes recitarán textos estarán Nazareno Brito, autor lomense, Caterina Albanese, Brenda Aranda, Lucas Luna y Jennifer Ponce.

"Nos parece fundamental crear y participar en ámbitos culturales, siempre se aprende desde, con y para un otro. En definitiva, nos mueve el encuentro. El Sur es donde estamos y a donde pertenecemos, hay una identidad conurbana, y esa identidad se refleja en cada uno de los que formamos parte del ciclo, es por y para nosotrxs que lo hacemos, queremos difundir nuestras palabras", detalló Micaela.

Una de las invitadas centrales será Paz Ávalos, escritora, periodista y profesora de literatura chilena radicada en Buenos Aires que presentará su primera novela, "El caso de las maestras rurales", un policial con perspectiva feminista. La invitación surgió de Malena, amiga de Ávalos desde sus años de formación docente.

La música estará a cargo de Gaia Melgar, quien se presentará en formato acústico con voz y guitarra para interpretar canciones propias y de su banda, Carguero. También participará La Sinalefa, un grupo de estudiantes del profesorado de Lengua y Literatura del ISFD Nº 1 de Avellaneda, que llevará sus fanzines y otras propuestas. Además, habrá una feria de proyectos independientes y un espacio para crear señaladores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALA PALABRA (@mmalapalabra) Grupo de estudiantes del profesorado de Lengua y Literatura del ISFD Nº 1 de Avellaneda.

Un proyecto que busca crecer en el Conurbano

Para Villagra y Escala, la primera edición es apenas el comienzo, ya preparan un segundo encuentro, para el sábado 5 de diciembre, nuevamente en La Fábrica.

Tienen el objetivo de ampliar la propuesta, alcanzar nuevos públicos y fortalecer una comunidad cultural vinculada al territorio. "No quiero que todo quede en un post de Instagram, quiero compartir de verdad, y eso se hace rompiendo la barrera de la virtualidad para volver a juntarnos", subrayó Micaela. La entrada será libre, con una colaboración voluntaria a la gorra para ayudar a cubrir los gastos de la organización.

"Siempre en zona sur, de donde somos y a donde nos parece importante sumar este granito de arena", resaltó Malena.